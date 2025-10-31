La IM ya puso fecha: ¿Cuándo podrás pagar el ómnibus con tu tarjeta o teléfono?

Nuevas modalidades de pago

El usuario podrá elegir entre tres modalidades nuevas, además del efectivo y la clásica tarjeta STM. Con el pago por código QR, bastará con generar un código desde el celular y escanearlo al ingresar al ómnibus. También se aceptarán tarjetas de crédito y débito, lo que facilitará el uso del transporte para turistas o personas que viajen esporádicamente.

El objetivo, según la IM, es construir un sistema flexible y amigable, que funcione sin importar el medio de pago elegido. “Estamos buscando que el sistema sea indiferente al modo de uso”, resumió Benítez.

Detrás del anuncio hay un proceso logístico de gran escala. Las empresas Cutcsa, UCOT y Coetc trabajan junto a la comuna en la adaptación de miles de unidades. Algunas ya tienen los nuevos equipos instalados, mientras que otras avanzan en pruebas y calibraciones del software que permitirá la interoperabilidad y la seguridad de las transacciones.

Esta modernización forma parte del plan de convertir a Montevideo en una Smart City, donde la tecnología mejore la calidad de vida y la gestión urbana. Los avances en medios de pago se complementan con otros proyectos, como el monitoreo en tiempo real de las unidades mediante GPS y la digitalización de recorridos y horarios.