Orsi y jerarcas del gobierno participaron de homenaje a Mauricio Rosencof

Al tomar la palabra, el homenajeado -nacido el 30 de junio de 1933 en Florida- citó anécdotas y recuerdos de su vida y resaltó las figuras de Florencio Sánchez y Eduardo Acevedo, así como la de Miguel de Cervantes, a través de un pasaje de su obra maestra, Don Quijote de la Mancha, relato mediante el cual rememoró al expresidente José Mujica.

La obra literaria de Mauricio Rosencof

Rosencof fue cofundador de la Unión de Juventudes Comunistas y dirigente del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, fue detenido en 1972. Tras el golpe de Estado de 1973, fue declarado rehén, junto con otros ocho reclusos.

Luego de doce años de cárcel, fue liberado, en 1985, al terminar la dictadura.

En 2005, fue designado director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, cargo que ocupó hasta 2020.

Periodista, dramaturgo, guionista y poeta, su obra literaria es vasta. A través de ella, el autor reconstruye no solo su propia vida, sino también la memoria de un contexto histórico del país.

El Gran Tuleque (1960), Memorias del Calabozo (1989), Las cartas que no llegaron (2000), Leyendas del abuelo de la tarde (2004), Il Duce, libreto de ópera (2013) y Por los chiquitos que vienen (2024) son algunas de las obras que integran su producción escrita.

En 2013, recibió el Premio Bartolomé Hidalgo por su trayectoria; en 2014, el Premio Morosoli de plata, entregado por la Fundación Lolita Rubial, y, en 2015, el Premio Alas, otorgado en Uruguay por la asociación cultural Interarte.