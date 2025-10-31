Una amplia tala de árboles en la zona de Barra de Carrasco y Parque Miramar generó preocupación entre los vecinos, que denuncian la pérdida de sombra y de espacios para caminar. En la acera este de Avenida de las Américas, un privado retiró más de 50 pinos y 20 arbustos con la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Sin sombra
Adiós a los pinos: polémica por tala autorizada en Barra de Carrasco
Vecinos de Barra de Carrasco y Parque Miramar denuncian la tala de decenas de árboles en Avenida de las Américas, autorizada por el MTOP.