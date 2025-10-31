Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pinos | Barra de Carrasco | MTOP

Sin sombra

Adiós a los pinos: polémica por tala autorizada en Barra de Carrasco

Vecinos de Barra de Carrasco y Parque Miramar denuncian la tala de decenas de árboles en Avenida de las Américas, autorizada por el MTOP.

&nbsp;Tala de pinos en la zona de Barra de Carrasco&nbsp;

 Tala de pinos en la zona de Barra de Carrasco 
Por Redacción de Caras y Caretas

Una amplia tala de árboles en la zona de Barra de Carrasco y Parque Miramar generó preocupación entre los vecinos, que denuncian la pérdida de sombra y de espacios para caminar. En la acera este de Avenida de las Américas, un privado retiró más de 50 pinos y 20 arbustos con la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Según informó el MTOP, la intervención responde a una solicitud de la empresa que construye el edificio AVA-La Caleta. La autorización incluyó trabajos en la zona exterior del predio, con el objetivo de adecuar y pavimentar la calle auxiliar a la avenida y mejorar el escurrimiento de aguas pluviales.

El privado debe restituir la faja pública

El ministerio indicó que el proyecto fue evaluado y aprobado bajo la condición de que, una vez finalizada la obra, la empresa restituya la faja pública en condiciones equivalentes. La responsabilidad de ejecución recae exclusivamente sobre el privado, mientras que el MTOP se limita a supervisar que se cumpla el plan autorizado.

Las autoridades señalaron que el nuevo canal de desagüe es “necesario debido al crecimiento urbano y al aumento del caudal de lluvia causado por la impermeabilización del suelo”. No obstante, el permiso incluye la obligación de implementar un plan de reforestación con especies adecuadas para la recuperación ambiental del área intervenida.

Pese a ello, vecinos entrevistados por la prensa manifestaron su malestar. “No hay vereda, va a haber cuneta, no hay sombra y se comunicó todo mal”, dijo Cecilia. Otros reclamaron la reposición de los árboles y un espacio seguro para peatones.

Las protestas han incluido manifestaciones pacíficas y la recolección de firmas para exigir a las autoridades una revisión del proyecto y la implementación de medidas de compensación ambiental, como la reforestación de otras áreas del barrio.

La tala, que abarcó el tramo entre Avenida a la Playa y Gabriela Mistral, sigue generando debate sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental.

