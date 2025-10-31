Adiós a los pinos: polémica por tala autorizada en Barra de Carrasco

Las autoridades señalaron que el nuevo canal de desagüe es “necesario debido al crecimiento urbano y al aumento del caudal de lluvia causado por la impermeabilización del suelo”. No obstante, el permiso incluye la obligación de implementar un plan de reforestación con especies adecuadas para la recuperación ambiental del área intervenida.

Pese a ello, vecinos entrevistados por la prensa manifestaron su malestar. “No hay vereda, va a haber cuneta, no hay sombra y se comunicó todo mal”, dijo Cecilia. Otros reclamaron la reposición de los árboles y un espacio seguro para peatones.

Las protestas han incluido manifestaciones pacíficas y la recolección de firmas para exigir a las autoridades una revisión del proyecto y la implementación de medidas de compensación ambiental, como la reforestación de otras áreas del barrio.

La tala, que abarcó el tramo entre Avenida a la Playa y Gabriela Mistral, sigue generando debate sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental.