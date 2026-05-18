Casablanca habló del reclamo de Familiares al gobierno por información sobre desaparecidos

Casablanca mencionó específicamente a colectivos como Familiares, Crysol, Memorias en Libertad y Jacarandá, y remarcó que existen distintas dimensiones dentro de la agenda de derechos humanos que requieren atención estatal. Aunque reconoció que algunas definiciones dependen exclusivamente del presidente de la República —en alusión al pedido de ordenar a las Fuerzas Armadas que entreguen información sobre detenidos desaparecidos—, señaló que hay otros aspectos donde la Secretaría puede intervenir mediante la coordinación con diferentes organismos públicos.

“Hay otras decisiones que tienen que ver con que la Secretaría pueda de alguna manera ensamblar respuestas con otros organismos del Estado para lograr algún tipo de respuestas concretas”, expresó.

En ese marco, enumeró situaciones como las vinculadas a represores prófugos que continúan cobrando las jubilaciones o el deterioro de sitios de memoria que requieren apoyo institucional. También sostuvo que el organismo busca poner sobre la mesa episodios menos visibles ocurridos en distintas localidades del interior del país, especialmente aquellos relacionados con niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado.

Pedido de información

Durante la entrevista, Casablanca relató una experiencia ocurrida recientemente en Treinta y Tres, durante la presentación del primer circuito de la memoria del departamento. Allí, contó, un hombre mayor se quebró en llanto mientras observaba una de las placas dedicadas a un adolescente asesinado durante la dictadura.

“Dijo ‘yo era compañero de liceo de Marito, iba en bicicleta cuando vi cómo le disparaban y es la primera vez que lo cuento. Hoy voy a dormir más tranquilo’”, recordó.

Para la directora de la Secretaría, ese episodio sintetiza el sentido del trabajo que impulsa el organismo. “Si alguien puede hablar y contar su pequeña historia más de 50 años después, ya vale la pena el hecho de que uno lleve el trabajo de la Secretaría”.

Ante esta situación, exhortó a "cualquier persona" a brindar información, "aunque les parezca que no puede servir para nada", ya sea en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la Secretaría, con alguien de confianza o en la Iglesia. "Hay mucha gente que tiene detalles que pueden ayudarnos a tener pistas para saber dónde están los detenidos desaparecidos".