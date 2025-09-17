La Policía buscaba drogas en una casa y encontró a un hombre muerto

Por el estado en el que se encontraba el cadáver, el asesinato se podría haber dado hace “bastante tiempo”, advirtió la fiscal.

Ahora, se espera desde la Fiscalía que finalice el trabajo de la Policía Científica, que registró la evidencia en la escena del crimen. Asimismo, una médica forense hará la autopsia y las pruebas del ADN de la persona hallada sin vida, para determinar su identidad.

Una de las hipótesis es que la identidad coincida con una denuncia que realizada el martes pasado acerca de un hombre desaparecido.