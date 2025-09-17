Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policía | allanamiento | muerto

Allanamiento en Las Piedras

La Policía buscaba drogas en una casa y encontró a un hombre muerto

Durante un operativo antidrogas de la Policía de Canelones, los efectivos, que buscaban sustancias en un casa, terminaron hallando el cadáver de un hombre.

Investigan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado durante operativo antidrogas. 
Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de un allanamiento de la Brigada Antidrogas, los efectivos de la Jefatura de Policía Canelones que buscaban estupefacientes en una casa, terminaron encontrando el cuerpo de un hombre amordazado en una cama de una plaza, informó la fiscal de 4° Turno de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez a Subrayado.

Durante los allanamientos, un adolescente y tres personas mayores fueron detenidas.

Los detalles del hallazgo del cuerpo de un hombre durante allanamiento antidrogas

La fiscal detalló que el cuerpo apareció en el segundo allanamiento que realizó la Policía canaria este miércoles, después de haber incautado drogas en otra casa del asentamiento Cofrisa. Con una llave que registraron en el primer allanamiento, los policías ingresaron a la casa en la que el cuerpo del hombre estaba de “manos atadas hacia la espalda y amordazado”, señaló Gutiérrez.

Por el estado en el que se encontraba el cadáver, el asesinato se podría haber dado hace “bastante tiempo”, advirtió la fiscal.

Ahora, se espera desde la Fiscalía que finalice el trabajo de la Policía Científica, que registró la evidencia en la escena del crimen. Asimismo, una médica forense hará la autopsia y las pruebas del ADN de la persona hallada sin vida, para determinar su identidad.

Una de las hipótesis es que la identidad coincida con una denuncia que realizada el martes pasado acerca de un hombre desaparecido.

