En el marco de un allanamiento de la Brigada Antidrogas, los efectivos de la Jefatura de Policía Canelones que buscaban estupefacientes en una casa, terminaron encontrando el cuerpo de un hombre amordazado en una cama de una plaza, informó la fiscal de 4° Turno de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez a Subrayado.
Allanamiento en Las Piedras
La Policía buscaba drogas en una casa y encontró a un hombre muerto
Durante un operativo antidrogas de la Policía de Canelones, los efectivos, que buscaban sustancias en un casa, terminaron hallando el cadáver de un hombre.