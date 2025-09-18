"Me está jodiendo", dijo Trump sobre Netanyahu

Reacción contenida de Trump ante las acciones de Israel

Sin embargo, la irritación de Trump aún no se ha traducido en ninguna acción. Esta semana, al responder a la pregunta sobre si apoya la ofensiva israelí en Gaza, el líder estadounidense afirmó que "tendrá que verlo" y señaló que no la conoce en detalle.

También reaccionó con cautela ante el ataque israelí en Doha, a pesar de las estrechas relaciones con Catar. "Mi mensaje es este: tienen que ser muy, muy cuidadosos. Tienen que hacer algo respecto a Hamás, pero Catar ha sido un gran aliado de Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe", afirmó el inquilino de la Casa Blanca el pasado fin de semana.