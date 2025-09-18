El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, está molesto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó este jueves The Wall Street Journal citando fuentes cercanas al republicano. Trump comentó a sus asistentes que Netanyahu opta por una solución militar en el conflicto con Hamás, mientras que él prefiere alcanzar un acuerdo de alto el fuego, según RT.
Too Much
"Me está jodiendo", dijo Trump sobre Netanyahu
El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento con el primer ministro israelí por recientes acciones militares en Medio Oriente.