Formalizaron a un hombre por el homicidio de Playa Verde, pero sigue sin aparecer El Pelón

El crimen en Playa verde y la imputación del cómplice

La víctima, una mujer de 26 años, se encontraba dentro de un vehículo junto a un hombre mayor de edad, cuando fueron abordados por los dos individuos que llegaron en la moto y quienes, mediante amenazas, exigieron la entrega de la billetera. Posteriormente, uno de ellos efectuó dos disparos contra la mujer en el pecho, causando la muerte al poco tiempo de ingresar a un hospital de la zona.