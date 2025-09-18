Formalizaron a uno de los dos hombres que en la madrugada del pasado 12 de setiembre participó del homicidio de una mujer de 26 años en la rambla de Playa Verde (Maldonado). El imputado llegó en una moto a la intersección de Rambla Costanera y Leonardo Olivera acompañado por otro hombre apodado El Pelón -presunto autor material del crimen- que sigue prófugo.
Uno adentro
Formalizaron a un hombre por el homicidio de Playa Verde, pero sigue sin aparecer El Pelón
Un hombre de 47 años fue formalizado con prisión preventiva, mientras la Policía intenta capturar al peligroso Pelón, presunto autor material del homicidio.