Uno adentro

Formalizaron a un hombre por el homicidio de Playa Verde, pero sigue sin aparecer El Pelón

Un hombre de 47 años fue formalizado con prisión preventiva, mientras la Policía intenta capturar al peligroso Pelón, presunto autor material del homicidio.

La Policía busca intensamente al peligroso Pelón, por el homicidio de Playa Verde.

Por Redacción Caras y Caretas

Formalizaron a uno de los dos hombres que en la madrugada del pasado 12 de setiembre participó del homicidio de una mujer de 26 años en la rambla de Playa Verde (Maldonado). El imputado llegó en una moto a la intersección de Rambla Costanera y Leonardo Olivera acompañado por otro hombre apodado El Pelón -presunto autor material del crimen- que sigue prófugo.

El crimen en Playa verde y la imputación del cómplice

La víctima, una mujer de 26 años, se encontraba dentro de un vehículo junto a un hombre mayor de edad, cuando fueron abordados por los dos individuos que llegaron en la moto y quienes, mediante amenazas, exigieron la entrega de la billetera. Posteriormente, uno de ellos efectuó dos disparos contra la mujer en el pecho, causando la muerte al poco tiempo de ingresar a un hospital de la zona.

Personal del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Maldonado, en coordinación con la Jefatura de Canelones y la Dirección Nacional y Departamental de Policía Científica, y con el apoyo del personal del Área de Analítica del Centro Comando Unificado, lograron identificar a dos hombres mayores de edad como principales sospechosos del asesinato de la mujer.

La investigación permitió detener a R.E.R.M., un hombre de 47 años, que formalizado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento en calidad de autor, en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado, cometido para asegurar el resultado, a título de dolo eventual, en calidad de coautor. Como medida cautelar, la Justicia dispuso su prisión preventiva por 180 días.

Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para poder capturar del segundo sospechoso del crimen: José Carlos Machado González, el peligroso Pelón, de 32 años autor de tres homicidios como menor y otros dos homicidios recientes, además del de Playa Verde.

