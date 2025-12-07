Lanzaron Operativo Verano Azul: incorpora más de 600 policías y una comisaría móvil

Entre las novedades prevista para esta temporada el operativo incluye una comisaría móvil que circulará por distintas zonas del país.

Negro, en un breve discurso dijo que el objetivo del operativo Verano Azul es que haya “respuestas más rápidas a residentes y turistas”.

"A los más de 600 policías que se suman a Verano Azul le estamos desde ya muy agradecidos, porque mientras otros disfrutan, ustedes redoblan el esfuerzo", dijo Carlos Negro.

Subrayó que se trata de brindar “respuestas más rápidas” tanto a residentes como a turistas, y agradeció el esfuerzo adicional de los funcionarios durante la temporada.

Operativo en el Interior

Aunque el lanzamiento fue en Montevideo, el operativo tendrá un rol central en departamentos turísticos como Maldonado y Rocha, donde se espera mayor movimiento.

Con esta estrategia, indica el Ministerio del Interior, el gobierno apuesta a una presencia policial más visible y preventiva, buscando garantizar un verano más seguro para quienes viven en el país y quienes lo visitan.