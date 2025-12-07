Más de 600 funcionarios policiales se sumarán este año al operativo Verano Azul que fue presentado este domingo por las autoridades del Ministerio del Interior. El operativo está destinado a brindar seguridad en la próxima temporada turística y de verano.
Lanzaron Operativo Verano Azul: incorpora más de 600 policías y una comisaría móvil
El operativo fue presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en un acto realizado en las canteras del Parque Rodó y ante cientos de policías.