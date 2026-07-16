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Sociedad lluvias | pronóstico | tormentas

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Lluvias, tormentas y viento fuerte: el pronóstico que pone en alerta a gran parte de Uruguay

El país enfrentará varios días de lluvias abundantes, tormentas fuertes y vientos intensos, con mejoras recién hacia el inicio de la próxima semana.

Inumet emitió doble advertencia por tormentas fuertes y lluvias intensas.

Inumet emitió doble advertencia por "tormentas fuertes y lluvias intensas".

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Uruguay ingresará en un período de marcada inestabilidad meteorológica debido al avance de un sistema frontal asociado a una masa de aire cálido y muy húmedo proveniente del norte, que favorecerá la formación de lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad sobre gran parte del territorio nacional.

¿Qué dicen los pronósticos?

El pronóstico oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que desde este jueves y durante los próximos días predominarán los cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones y tormentas que podrán presentarse en distintos momentos de la jornada. Además, se prevén mejoras temporarias entre los episodios de inestabilidad, aunque sin que ello implique un cambio definitivo de las condiciones atmosféricas. También se esperan nieblas y neblinas en algunos sectores, especialmente durante las primeras horas del día.

Las condiciones estarán acompañadas por vientos del noreste y norte con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que durante el desarrollo de las tormentas podrán registrarse rachas significativamente superiores, capaces de generar complicaciones puntuales, principalmente en zonas costeras y del litoral.

Desde Brasil, el centro de meteorología MetSul advierte que este episodio podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes del invierno, debido a la persistencia del flujo de humedad y al lento desplazamiento del frente frío sobre el Río de la Plata. Según el organismo, algunos sectores del país podrían acumular precipitaciones muy significativas en pocos días, aumentando el riesgo de anegamientos, crecidas rápidas de cursos de agua y dificultades en la circulación.

Por su parte, los modelos numéricos de Windguru muestran una evolución consistente con este escenario, proyectando un incremento sostenido de la nubosidad, precipitaciones frecuentes y un fortalecimiento del viento a medida que avance el sistema frontal. Las simulaciones también indican que el oleaje aumentará sobre la costa atlántica y el Río de la Plata, por lo que se recomienda especial precaución para actividades náuticas y deportivas.

De acuerdo con Inumet, durante el sábado continuarán las precipitaciones y tormentas sobre buena parte del territorio, aunque comenzarán a observarse mejoras graduales una vez que el sistema frontal se desplace hacia el este. Las temperaturas se mantendrán relativamente templadas antes del ingreso de una masa de aire más fresca que favorecerá un descenso térmico hacia comienzos de la próxima semana.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la evolución de las tormentas podría motivar la emisión de advertencias meteorológicas en función de la intensidad de las precipitaciones, la actividad eléctrica, el granizo y las fuertes ráfagas de viento.

En este contexto, se aconseja extremar las precauciones durante los desplazamientos, evitar circular por calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las recomendaciones de los organismos oficiales ante eventuales alertas.

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