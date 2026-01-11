Gobierno evaluará medidas de auxilio para productores afectados por la sequía

Uno de los puntos más beneficiados por las lluvias fue la cuenca de la Laguna Merín, donde se registraron cerca de 100 milímetros de precipitaciones, lo que permitió mejorar una situación crítica vinculada a las tomas de agua para el riego del arroz, dijo el jerarca.

Evaluarán medidas

Aclaró que si bien por el momento no se ha declarado la emergencia agropecuaria, el gobierno no descarta ninguna medida y que las decisiones se tomarán en base a indicadores técnicos. Para ello, entre lunes y martes se reunirán equipos del Ministerio con técnicos de Inumet y otros organismos que monitorean las lluvias, la humedad del suelo y el estado de las pasturas.

Fratti explicó que el país atraviesa una etapa clave para la producción ganadera, lo que hace probable que se requieran acciones paliativas en algunos puntos del territorio. En ese sentido, aclaró que no es necesario decretar una emergencia agropecuaria para implementar apoyos al sector.

Entre lunes y martes

“El lunes y martes vamos a tener un nuevo mapa de situación y en base a eso seguramente instrumentemos alguna medida”, adelantó. Entre las opciones que están sobre la mesa se manejan aplazamientos de plazos y líneas de financiamiento especiales.

Precisó que las autoridades habían venido monitoreando el impacto de la sequía y recorriendo los departamentos más comprometidos, en contacto con intendencias y gremiales rurales, para preparar respuestas tanto para un escenario sin lluvias como para el que finalmente ocurrió.

“Llovió y eso cambia el panorama. Ahora, con la información completa, vamos a definir cómo seguimos de aquí en adelante”, concluyó.