El Gobierno de EEUU decidió contestar a la indignación popular con más control policial. Tras el violento episodio que terminó con la vida de Renee Good, ejecutada por un agente de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la respuesta oficial no fue la autocrítica, sino el despliegue de la fuerza.
Militarización en Minnesota
EEUU responde con más botas y represión a las protestas por el asesinato de Renee Good
Ante la indignación por el crimen de Renee Good,EEUU refuerza el control: 2.000 agentes migratorios blindarán Minnesota para asegurar la operatividad del ICE.