EEUU responde con más botas y represión a las protestas por el asesinato de Renee Good

La narrativa de la "defensa propia"

Mientras la ciudadanía denuncia un nuevo caso de violencia institucional con tintes xenófobos, el discurso oficial intenta cerrar filas en torno al victimario. La funcionaria federal sostuvo la versión de que el agente del ICE disparó en "defensa propia", alegando que la víctima intentó arrollarlo con su vehículo durante un operativo de decomiso.

Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la sensibilidad social despertada tras la viralización de las imágenes del asesinato. Los videos del momento en que Good cae por el disparo ponen en cuestión la narrativa oficial, desatando una ola de protestas que se extiende por diversas ciudades del país.