Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo EEUU | Renee Good | defensa propia

Militarización en Minnesota

EEUU responde con más botas y represión a las protestas por el asesinato de Renee Good

Ante la indignación por el crimen de Renee Good,EEUU refuerza el control: 2.000 agentes migratorios blindarán Minnesota para asegurar la operatividad del ICE.

EEUU enviará unos 2.000 agentes migratorios extra en Minnesota.

EEUU enviará unos 2.000 agentes migratorios extra en Minnesota.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno de EEUU decidió contestar a la indignación popular con más control policial. Tras el violento episodio que terminó con la vida de Renee Good, ejecutada por un agente de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la respuesta oficial no fue la autocrítica, sino el despliegue de la fuerza.

En una muestra de endurecimiento de las políticas de control interno, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que enviará un contingente de 2.000 agentes migratorios adicionales al estado de Minnesota. La medida, que se hará efectiva entre el 11 y el 12 de enero, busca blindar las operaciones migratorias en un territorio que hoy es epicentro de masivas movilizaciones contra la brutalidad del sistema.

Según consignó la agencia Sputnik, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de marcar la línea dura de la administración en una entrevista para la cadena conservadora Fox News. Noem no solo ratificó el despliegue, sino que lanzó una advertencia directa a quienes se manifiestan en las calles: "Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias".

La narrativa de la "defensa propia"

Mientras la ciudadanía denuncia un nuevo caso de violencia institucional con tintes xenófobos, el discurso oficial intenta cerrar filas en torno al victimario. La funcionaria federal sostuvo la versión de que el agente del ICE disparó en "defensa propia", alegando que la víctima intentó arrollarlo con su vehículo durante un operativo de decomiso.

Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la sensibilidad social despertada tras la viralización de las imágenes del asesinato. Los videos del momento en que Good cae por el disparo ponen en cuestión la narrativa oficial, desatando una ola de protestas que se extiende por diversas ciudades del país.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar