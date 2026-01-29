Hacete socio para acceder a este contenido

Celebrar el Patrimonio Cultural

Maldonado celebra la Semana de los Humedales con actividades abiertas al público

Travesías por arroyos, recorridas nocturnas, conferencias y presentaciones culturales integran la agenda que comenzará el 1° de febrero, en el marco del Día Internacional de los Humedales.

Humedales.

 Fundación Aquae
Por Redacción de Caras y Caretas

Maldonado desarrollará a partir del 1° de febrero una nutrida agenda de actividades en el marco de la Semana de los Humedales, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la relevancia ambiental, ecológica y cultural de estos ecosistemas clave. La propuesta incluye travesías por arroyos, recorridas guiadas —algunas nocturnas—, conferencias especializadas y la presentación de libros, entre otras acciones destinadas a públicos diversos.

Los humedales cumplen un rol fundamental en los territorios donde se encuentran. Según la Convención de Ramsar, tratado internacional firmado en 1971 que establece lineamientos para su conservación, estos ecosistemas brindan servicios ecológicos esenciales, regulan los regímenes hidrológicos, albergan una gran biodiversidad y representan un valioso recurso económico, científico, cultural y recreativo. Además, desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Protección de ecosistemas

Cada 2 de febrero, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de los Humedales, fecha que sirve de marco para múltiples actividades de divulgación y concientización en todo el mundo. En Uruguay, y particularmente en el departamento de Maldonado, la protección de estos ecosistemas ha ganado protagonismo en la agenda pública y en el diseño de políticas ambientales durante los últimos años.

La Semana de los Humedales se desarrollará bajo el lema “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el Patrimonio Cultural” y es organizada por los departamentos de Turismo, Ambiente y Cultura de la Intendencia de Maldonado. La iniciativa cuenta además con la coordinación de los ministerios de Turismo y Ambiente, así como con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Las actividades, que se extenderán durante la primera semana de febrero, incluyen propuestas didácticas para todo público. Algunas serán de acceso gratuito y otras tendrán costo. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web de la Intendencia de Maldonado, donde se encuentra disponible el detalle completo de la programación.

