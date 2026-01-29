Maldonado desarrollará a partir del 1° de febrero una nutrida agenda de actividades en el marco de la Semana de los Humedales, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la relevancia ambiental, ecológica y cultural de estos ecosistemas clave. La propuesta incluye travesías por arroyos, recorridas guiadas —algunas nocturnas—, conferencias especializadas y la presentación de libros, entre otras acciones destinadas a públicos diversos.
Maldonado celebra la Semana de los Humedales con actividades abiertas al público
