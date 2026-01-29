Maldonado celebra la Semana de los Humedales con actividades abiertas al público

La Semana de los Humedales se desarrollará bajo el lema “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el Patrimonio Cultural” y es organizada por los departamentos de Turismo, Ambiente y Cultura de la Intendencia de Maldonado. La iniciativa cuenta además con la coordinación de los ministerios de Turismo y Ambiente, así como con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Las actividades, que se extenderán durante la primera semana de febrero, incluyen propuestas didácticas para todo público. Algunas serán de acceso gratuito y otras tendrán costo. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del sitio web de la Intendencia de Maldonado, donde se encuentra disponible el detalle completo de la programación.