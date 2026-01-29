Tras un periodo de intensa actividad política y un mediático desempeño en el Ministerio Público, Gabriela Fossati ha oficializado su regreso al ejercicio privado de la abogacía. Según trascendió recientemente, la abogada ya completó los trámites legales para su retorno a los juzgados, marcando una nueva etapa tras su salida de la Fiscalía General de la Nación.
Si mi nombre ayuda...
Fossati quiso defender al joven accidentado por Negro pero su familia nunca se comunicó con ella
La exfiscal del "caso Astesiano" Gabriela Fossati, tramitó su reingreso al ejercicio profesional en diciembre y quiere enfrentar a su antiguo colega, Carlos Negro.