Fossati quiso defender al joven accidentado por Negro pero su familia nunca se comunicó con ella

Fossati se ofreció como abogada

El regreso de Fossati al estrado judicial quiso ser mediante un caso de alto perfil: la representación del joven que protagonizó accidente con Carlos Negro, actual ministro del Interior y excompañero de Fossati en el cuerpo de fiscales . Pese al ofrecimiento de Fossati, de acuerdo a lo informado por Búsqueda, la familia del joven no se ha comunicado con ella para que representara al accidentado.