Política Fossati | accidente |

Si mi nombre ayuda...

Fossati quiso defender al joven accidentado por Negro pero su familia nunca se comunicó con ella

La exfiscal del "caso Astesiano" Gabriela Fossati, tramitó su reingreso al ejercicio profesional en diciembre y quiere enfrentar a su antiguo colega, Carlos Negro.

La exfiscal Gabriela Fossati.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Tras un periodo de intensa actividad política y un mediático desempeño en el Ministerio Público, Gabriela Fossati ha oficializado su regreso al ejercicio privado de la abogacía. Según trascendió recientemente, la abogada ya completó los trámites legales para su retorno a los juzgados, marcando una nueva etapa tras su salida de la Fiscalía General de la Nación.

Fossati se ofreció como abogada

El regreso de Fossati al estrado judicial quiso ser mediante un caso de alto perfil: la representación del joven que protagonizó accidente con Carlos Negro, actual ministro del Interior y excompañero de Fossati en el cuerpo de fiscales . Pese al ofrecimiento de Fossati, de acuerdo a lo informado por Búsqueda, la familia del joven no se ha comunicado con ella para que representara al accidentado.

En su cuenta de X la exfiscal escribió: "Según el relato de la madre de hoy a un periodista, graves seguro, posiblemente gravísimas. Será otro tema para para aclarar el alta. Espero tenga abogado. Si no, yo lo represento Pro bono, porque estas cosas no pueden pasar en nuestro país".

Trayectoria y controversia

Fossati cobró relevancia nacional a finales de 2022 al liderar la investigación del "caso Astesiano", centrado en Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. La causa, considerada una de las más complejas del Uruguay contemporáneo, generó debate por el manejo de información sensible en los dispositivos móviles del mandatario y su custodio.

Tras su labor como fiscal, Fossati incursionó en la política activa:

  • Partido Nacional: Se unió oficialmente tras su renuncia, integrando la lista de la precandidata Laura Raffo.

  • Partido Colorado: En 2024, tras las elecciones internas, se sumó a las filas coloradas para apoyar la campaña de Andrés Ojeda.

