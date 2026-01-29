Misión oficial a China: Orsi viajó acompañado por empresarios y académicos

La comitiva encabezada por el presidente Orsi arribará a Beijing el domingo 1° de febrero. Durante la tarde de esa jornada, la delegación oficial y empresarial recorrerán el Museo de Historia del Partido Comunista Chino.

El lunes 2, la comitiva oficial visitará en la mañana el segmento Mutianyu de la Gran Muralla China y, por la tarde, recorrerá la Ciudad Prohibida.

Reunión con Xi Jinping

Orsi mantendrá una reunión cumbre con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el martes 3 a las 11:00 horas. Tras la audiencia, ambos mandatarios firmarán varios acuerdos que promoverán distintos aspectos de la relación bilateral.

Sobre las 15:20 horas, Orsi presentará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales, en la Plaza Tiananmen.

A las 15:45 horas, el mandatario se reunirá con el primer ministro chino, Li Quian, en el Gran Salón del Pueblo. Una hora más tarde y en la misma sede, Orsi encabezará por Uruguay el encuentro con el titular de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

La agenda empresarial y académica

En esa misma jornada, a las 15:00 horas, la delegación empresarial participará de un evento de promoción comercial coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT).

El miércoles 4, Orsi encabezará una comitiva compuesta por funcionarios, representantes de universidades nacionales y académicos que visitarán a partir de las 09:00 horas a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. En este lugar, el mandatario realizará una presentación ante estudiantes y profesores.

A las 11:15 horas, el presidente visitará al Complejo Deportivo Center n° 15. Tras la firma de acuerdos en materia de ciencia y tecnología, la comitiva preparará el traslado desde Beijing hacia Shanghái.

El jueves 5, la agenda comenzará a las 10:00 horas con la recorrida por el puerto de Shanghái. Posteriormente, la delegación oficial y empresarial visitarán el Museo de Planificación de la ciudad de Shanghái.

El viernes 6, académicos y funcionarios visitarán la Universidad Tongji, quienes realizarán una breve presentación sobre las escuelas de Arquitectura, Desarrollo Sostenible y de Ciudades. A partir de las 16:00 horas, comenzará el seminario de promoción comercial coorganizado por Uruguay XXI y CCPIT.

A las 17:15 horas, se realizará una declaración de prensa. Y a las 19:00 horas comenzará el encuentro de uruguayos residentes con el presidente Orsi.

El sábado 7 de febrero retorna la comitiva uruguaya desde Shanghái hacia Montevideo.