Medicina regenerativa

El Instituto Cugat, dirigido por el prestigioso traumatólogo Ramón Cugat, es conocido por la aplicación de terapias de medicina regenerativa, que incluyen procedimientos avanzados orientados a la recuperación de tejidos musculares, tendinosos y articulares. Este tipo de tratamientos ha ganado terreno en el fútbol profesional por su carácter menos invasivo y sus resultados en la prolongación de la carrera de los futbolistas.

La situación de Abel Hernández será seguida de cerca por Peñarol, teniendo en cuenta la importancia del delantero dentro del plantel y su experiencia en el fútbol internacional.

La Joya retornó a Peñarol, club del que es hincha, pero a los 7' de partido del primer amistoso con público ante River Plate en Maldonado tras un choque con el golero no pudo continuar.

El informe primario habló de un esguince de rodilla, que luego se confirmó que era de grado dos, lo que aumentaba los plazos para volver a las canchas.

Desde la institución aurinegra no se brindaron datos oficiales sobre el tiempo que demandará el tratamiento ni sobre la fecha estimada de regreso del jugador a los entrenamientos. No obstante, se aclaró que la evolución será evaluada de manera permanente y que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del club.

Este miércoles cerraría un extremo

Este miércoles será un día importante para Peñarol. En tiendas mirasoles aseguraron que están a punto de cerrar un extremo que llega del exterior para la temporada 2026. Si bien no se conoce el nombre, genera expectativa en la dirigencia del club. Por otra parte, Peñarol intentó negociar un préstamo por el volante uruguayo de Godoy Cruz de Mendoza, Roberto Fernández. Sin embargo, lo ofrecido por el carbonero por el ex Fénix no colmó las expectativas del Tomba y por ahora no hubo avances. Godoy Cruz pretende vender parte de la ficha del jugador.