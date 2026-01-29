Unidad Popular en contra del convenio entre Inisa y Defensa: "Son parte del aparato represivo del Estado"

Para la UP, los únicos elementos educativos que tienen las FFAA son "las que les compete su formación específica". Los cuales, critican "continúan basándose en las doctrinas militares forjadas y orientadas por los EEUU".

"Prueba de ello es la nueva participación de las FFAA en una reunión de militares convocada en Washington, así como la sistemática presencia de sus militares en nuestro país con fines de instrucción. Por lo tanto desde la Unidad Popular entendemos que la firma de este convenio es un profundo error", sostienen.

Señalan que en el país existe un "amplio y excelente "conjunto de organizaciónes y profesionales de la eduación formal y no formal que, "de contar con el total respaldo y gobiernos de turno, podrían emprender un camino realmente alternativo al que se presenta".

Para la UP, el convenio "es una respuesta barata del gobierno oportunista del FA a una grave situación que se profundiza y se profundizará como consecuencia de haber aprobado un presupuesto neoliberal y continuista, donde la educación y la juventud recibieron migajas, en algunos casos arrancadas desde la lucha sindical"

Consideran además que la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad debe ser competencia del Ministerio de Educación y Cultura.

"Sólo es posible lograr los fines deseados si se rompen con las lógicas vigentes en torno a la seguridad pública, que únicamente pasan por medidas represivas y de castigo, alcanza con ver las condiciones de encierro en el sistema penitenciario", subrayan.

Para la UP, el pretender que las FFAA, que "siguen encubriendo los crímenes de la dictadura y niegan la información sobre los compañeros desaparecidos" rehabiliten a los jóvenes es continuar "reproduciendo políticas y medidas que no modifican en nada la realidad, más bien la perpetúa".

"Como Unidad Popular seguimos reivindicando el fortalecimiento de las instituciones educativas y de rehabilitación, al tiempo que exigimos la depuración de las Fuerzas Armadas, así como la supresión de la doctrina militar vigente", finaliza el comunicado.