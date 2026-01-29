Ambiente confirmó que Chevron comenzará en marzo la prospección sísmica en busca de petróleo

“Estamos capacitando a nuestros técnicos que van a hacer el seguimiento de las condiciones que le hemos impuesto a la empresa”, afirmó Caputti.

Asimismo, sostuvo que el proceso podría ser parte de una política de Estado y recordó que los llamados internacionales a las empresas para realizar ese tipo de actividades vienen del período anterior.

“Nosotros estamos continuando con una política, con el respeto de los contratos firmados oportunamente”, señaló.

Reclamo de ambientalistas y empresas pesqueras

El reinicio de la búsqueda de petróleo en el mar territorial uruguayo por medio de la exploración sísmica tiene en alerta a varias organizaciones sociales que se han nucleado para manifestarse en contra por el impacto ambiental e intentar frenar el proceso en la Justicia.

Consultado sobre los recursos presentados por organizaciones sociales y el hecho de que la Justicia aún no se haya pronunciado, el ministro interino respondió: “La autorización ya fue concedida por nuestro gobierno”.

Además, varias empresas pesqueras reclaman mayores compensaciones económicas del Estado por las pérdidas que les va a generar las exploraciones petroleras.