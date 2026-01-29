Ambiente confirmó que Chevron comenzará en marzo la prospección sísmica en busca de petróleo

El ministro de Ambiente (interino), Oscar Caputti, informó que la empresa petrolera Chevron iniciará las tareas de prospección sísmica en el mar territorial uruguayo en marzo y anunció que en febrero arribará desde Suriname, el buque que realizará los trabajos para la búsqueda de petróleo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Ministerio estudia plan de gestión ambiental presentado por Chevron
"Hemos tomado los máximos resguardos para que se pueda realizar la actividad”, dijo Caputti y recordó que las tareas de prospección “ya están autorizadas por nuestro ministerio, de acuerdo a las solicitudes y a los estudios de impacto ambiental presentados por las diferentes empresas”.
El jerarca agregó que la empresa “presentó su plan de gestión ambiental, que se está evaluando en este momento” y que desde la cartera se está trabajando en el control del proceso.
“Estamos capacitando a nuestros técnicos que van a hacer el seguimiento de las condiciones que le hemos impuesto a la empresa”, afirmó Caputti.
Asimismo, sostuvo que el proceso podría ser parte de una política de Estado y recordó que los llamados internacionales a las empresas para realizar ese tipo de actividades vienen del período anterior.
“Nosotros estamos continuando con una política, con el respeto de los contratos firmados oportunamente”, señaló.
Reclamo de ambientalistas y empresas pesqueras
El reinicio de la búsqueda de petróleo en el mar territorial uruguayo por medio de la exploración sísmica tiene en alerta a varias organizaciones sociales que se han nucleado para manifestarse en contra por el impacto ambiental e intentar frenar el proceso en la Justicia.
Consultado sobre los recursos presentados por organizaciones sociales y el hecho de que la Justicia aún no se haya pronunciado, el ministro interino respondió: “La autorización ya fue concedida por nuestro gobierno”.
Además, varias empresas pesqueras reclaman mayores compensaciones económicas del Estado por las pérdidas que les va a generar las exploraciones petroleras.