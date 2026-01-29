Investigadores del Pasteur utilizan bacterias para reparar fisuras en edificios históricos

El Institut Pasteur de Montevideo, desarrolla una investigación en la que utiliza bacterias para la reparación de edificios patrimoniales. Estas bacterias que están presentes en los edificios, se usarán para reparar pequeñas fisuras con la técnica de biorreparación explicó la científica encargada.
Se han obtenido muestras del Estadio Centenario y del Frigorífico Anglo, comentó a Informativo Uruguay la investigadora adjunta senior de la Unidad de Bioinformática del Institut Pasteur, Daniela Megrian.
"Se trata de una forma natural de proteger estos edificios y tiene la ventaja de no alterar la apariencia ni el color original del hormigón y que se aplica en forma de una pintura que contiene las bacterias vivas”
La investigación se desarrolla junto al ingeniero francés Jean-Luc Castapeluz, especialista en conservación de hormigón patrimonial del Ministerio de Cultura de Francia.
Esta técnica es utilizada en “Canadá, Holanda y Japón y es un área que ahora se está explorando en Europa y Estados Unidos”, dijo la investigadora uruguaya.
El método de cultivo de las bacterias
Las bacterias se cultivan en laboratorio tomando en cuenta las condiciones climáticas del país. “Algunas bacterias pueden generar carbonato de calcio, que se deposita en las fisuras y las sella”, sostuvo la científica, y detalló que para eso hay que secuenciar los genomas y analizarlos.
Se realizan pruebas primero en laboratorio con hormigón y luego se pasará a aplicar el líquido en los lugares edificios, explicó Megrian.