Investigadores del Pasteur utilizan bacterias para reparar fisuras en edificios históricos

Esta técnica es utilizada en “Canadá, Holanda y Japón y es un área que ahora se está explorando en Europa y Estados Unidos”, dijo la investigadora uruguaya.

El método de cultivo de las bacterias

Las bacterias se cultivan en laboratorio tomando en cuenta las condiciones climáticas del país. “Algunas bacterias pueden generar carbonato de calcio, que se deposita en las fisuras y las sella”, sostuvo la científica, y detalló que para eso hay que secuenciar los genomas y analizarlos.

Se realizan pruebas primero en laboratorio con hormigón y luego se pasará a aplicar el líquido en los lugares edificios, explicó Megrian.