Más de 80 familias de Paysandú recibieron las llaves de sus viviendas

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, inauguró 83 viviendas para familias que vivían en situación precaria y de alta vulnerabilidad en terrenos inundables de los barrios Parkway Sacra III y Manzana Vialidad, de la ciudad de Paysandú.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las obras, además de las viviendas, incluyen infraestructura para la conexión al agua potable, energía eléctrica, red de saneamiento y vialidad, la inauguración de un centro de uso comunitario y una policlínica barrial.
En etapas anteriores, se entregaron 27 casas. Además, fueron relocalizadas 8 familias del proyecto de Parkway y 2 familias provenientes de San Martín y Ferraris, asignadas a viviendas disponibles por la modalidad de compra de vivienda usada, en convenio con la Agencia Nacional de Vivienda.
Paseyro valoró el trabajo entre las instituciones públicas para concretar este tipo de proyectos. “Para nosotros, las intendencias son un socio en esta tarea que tenemos por delante”, señaló, durante la entrega de llaves a las 83 familias beneficiarias, este viernes 14.
Agregó que con la entrega de estas casas termina una etapa muy importante pero el ministerio seguirá presente en Paysandú y en todo el país.
Por su parte, la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, agradeció a los equipos de trabajo que acompañan a las familias todos los días. Esta no es una relocalización cualquiera, implica construcción de ciudadanía, puntualizó, en el acto en el que también estuvo el intendente departamental, Nicolás Olivera.