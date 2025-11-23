Más de 80 familias de Paysandú recibieron las llaves de sus viviendas

Paseyro valoró el trabajo entre las instituciones públicas para concretar este tipo de proyectos. “Para nosotros, las intendencias son un socio en esta tarea que tenemos por delante”, señaló, durante la entrega de llaves a las 83 familias beneficiarias, este viernes 14.

Agregó que con la entrega de estas casas termina una etapa muy importante pero el ministerio seguirá presente en Paysandú y en todo el país.

Por su parte, la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, agradeció a los equipos de trabajo que acompañan a las familias todos los días. Esta no es una relocalización cualquiera, implica construcción de ciudadanía, puntualizó, en el acto en el que también estuvo el intendente departamental, Nicolás Olivera.