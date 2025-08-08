"Me separaron de mi familia": el terrible relato del uruguayo deportado por Milei

Y agregó: "Mi señora está sola, yo estoy acá sufriendo, mis hijos llorando. Me siento mal".

Sin dinero y sin documentos

Martínez contó a Subrayado que lo mandaron sin dinero, sin documentos y que está en cero. "Tengo 60 años y ya he pasado cosas feas en mi vida y me he levantado, pero tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta".

Su defensa denuncia una serie de irregularidades para con Juan que se encontraba en pleno trámite de DNI. Por ejemplo, al ser detenido no se le otorgaba medicación y al tener hijos argentinos, la justicia debió actuar de otra manera.

El abogado defensor, Pablo Ghiraldo, dijo que el pasado 11 de julio, el hombre se presentó en la sede migratoria de Argentina para iniciar el trámite de residencia permanente y para renovar la residencia precaria. En marzo había recibido por parte de Migraciones de ese país porque presuntamente ya estaba pronta la residencia.

"Cuando llega a las oficinas de Migraciones Argentina lo demoran y a partir de allí le comunican que hay una resolución que dispone su expulsión de Argentina en base a la ley migratoria y queda detenido y luego retenido durante cinco días hasta que termina siendo enviado a Uruguay en el avión a las dos de la mañana el día 16 de julio".

Y agregó: "La ley prevé que aquellas personas que sean condenadas a una pena mayor a tres años de prisión pueden ser expulsados al territorio del cual tienen nacionalidad. En el caso de Juan, en el 2021, tuvo una condena por 18 meses de prisión que nunca se efectivizaron sino que lo cumplió con medidas alternativas (...) nunca hubo comunicación entre el Estado uruguayo y argentino al momento de la expulsión".

"Hecho de racismo por la política argentina"

Por otra parte, Cancillería viene trabajando con otras instituciones sobre el tema de Martínez y la situación llegó al Parlamento. El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, enunció “un hecho de racismo por la política argentina”.

Carballo dijo que no se está frente a un simple caso migratorio, sino un decreto que criminaliza a las personas negras, migrantes y pobres.

"Lo que queremos denunciar es el carácter racial de estas expulsiones. La manera en que el aparato estatal argentino construye un enemigo interno con rostro, color y origen. Se castiga al migrante, pero sobretodo al migrante racializado".