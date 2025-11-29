Hacete socio para acceder a este contenido

Trabajo

Ministerio de Defensa abrió llamado laboral con sueldo de $ 121.000

El puesto tiene una carga de 40 horas semanales y el régimen será de un contrato anual con posibilidad de prórroga.

El Ministerio de Defensa abrió llamado laboral.
El Ministerio de Defensa Nacional abrió un llamado público y abierto para cubrir un cargo de “Encargado de mantenimiento de instalaciones de acondicionamiento térmico” en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

La convocatoria busca incorporar a un técnico que asumirá tareas de supervisión, mantenimiento y mejora de los sistemas térmicos del organismo. El puesto tiene una remuneración nominal de $121.656 a valores 2025, una carga de 40 horas semanales y un período de contratación inicial de 12 meses, con posibilidad de prórrogas de hasta cuatro años.

El funcionario seleccionado deberá controlar todos los sistemas de aire acondicionado centralizado, ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, gestionar instalaciones de agua, calefacción y sistemas hidráulicos y coordinar tareas con empresas tercerizadas.

Entre las funciones también se incluye la operación y mantenimiento de chillers, paneles solares para agua caliente, bombas de distintos rangos de potencia y sistemas de ventilación hospitalaria. Además, deberá llevar registros, planificar tareas, prever materiales, y operar tableros eléctricos y sistemas de control inteligente de diversas marcas.

Los requisitos

El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años que acrediten ciclo básico completo y una experiencia laboral mínima de tres años directamente vinculada al cargo en instituciones de similar complejidad.

También se valorará formación adicional en áreas técnicas relacionadas y experiencia superior a la requerida en entornos hospitalarios. Los postulantes deberán contar con documento de identidad vigente, carné de salud y no registrar destitución previa en la administración pública.

Quienes presenten formación en el exterior deberán tener la documentación legalizada, apostillada y revalidada según corresponda. El proceso de selección incluye control de requisitos excluyentes, verificación documental, valoración de méritos y antecedentes, una prueba de oposición de carácter práctico, evaluación psicolaboral y entrevista personal.

Cada etapa será comunicada a través de la página web del Ministerio de Defensa, en la cual también se publicará la lista de postulantes preseleccionados y la nómina final de prelación. Para ingresar a la etapa de prelación, los postulantes deberán alcanzar al menos el 70% del puntaje total. La lista quedará vigente por 18 meses desde su homologación.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web del ministerio y los aspirantes deberán verificar cuidadosamente los datos ingresados, ya que no habrá instancias posteriores para corregir errores.

