Ministerio de Defensa abrió llamado laboral con sueldo de $ 121.000

Entre las funciones también se incluye la operación y mantenimiento de chillers, paneles solares para agua caliente, bombas de distintos rangos de potencia y sistemas de ventilación hospitalaria. Además, deberá llevar registros, planificar tareas, prever materiales, y operar tableros eléctricos y sistemas de control inteligente de diversas marcas.

Los requisitos

El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años que acrediten ciclo básico completo y una experiencia laboral mínima de tres años directamente vinculada al cargo en instituciones de similar complejidad.

También se valorará formación adicional en áreas técnicas relacionadas y experiencia superior a la requerida en entornos hospitalarios. Los postulantes deberán contar con documento de identidad vigente, carné de salud y no registrar destitución previa en la administración pública.

Quienes presenten formación en el exterior deberán tener la documentación legalizada, apostillada y revalidada según corresponda. El proceso de selección incluye control de requisitos excluyentes, verificación documental, valoración de méritos y antecedentes, una prueba de oposición de carácter práctico, evaluación psicolaboral y entrevista personal.

Cada etapa será comunicada a través de la página web del Ministerio de Defensa, en la cual también se publicará la lista de postulantes preseleccionados y la nómina final de prelación. Para ingresar a la etapa de prelación, los postulantes deberán alcanzar al menos el 70% del puntaje total. La lista quedará vigente por 18 meses desde su homologación.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web del ministerio y los aspirantes deberán verificar cuidadosamente los datos ingresados, ya que no habrá instancias posteriores para corregir errores.