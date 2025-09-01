Hacete socio para acceder a este contenido

Llamado laboral

Ministerio del Interior abrió llamado laboral para 53 puestos en Migración con bajos requisitos

Los cargos son administrativos, con salario de $40.162 y requisitos mínimos. Inscripciones abiertas del 5 al 21 de setiembre a través de Uruguay Concursa.

El Ministerio del Interior anunció la apertura de un llamado laboral para cubrir 53 puestos administrativos en la Dirección Nacional de Migración, en distintos puntos del país. La convocatoria estará disponible en el portal Uruguay Concursa desde el 5 hasta el 21 de setiembre.

El llamado se orienta a tareas de ingreso y carga de datos en el sistema informático, así como atención al público en puentes internacionales, pasos de frontera, inspectorías y puertos.

La modalidad de contratación será zafral, con una duración máxima de 120 días, y una carga horaria de 30 horas semanales. Los turnos contemplan días de descanso rotativos de lunes a domingo, según lo establecido en las bases del concurso.

En cuanto a la remuneración, el salario nominal mensual fijado es de $40.162. Los puestos se distribuirán en diferentes localidades estratégicas: Fray Bentos, Paysandú, Colonia, Salto, Río Branco, Chuy, Rivera y Maldonado.

Requisitos

Los requisitos para postular son básicos: tener entre 18 y 45 años al cierre de las inscripciones, residir a una distancia no mayor a 30 kilómetros del lugar de destino, y contar con al menos primer año de Bachillerato aprobado.

La convocatoria representa una oportunidad de inserción laboral rápida, aunque limitada en el tiempo, en un área clave de control fronterizo, en momentos en que el Ministerio del Interior busca reforzar la operativa de la Dirección Nacional de Migración.

