El Ministerio del Interior anunció la apertura de un llamado laboral para cubrir 53 puestos administrativos en la Dirección Nacional de Migración, en distintos puntos del país. La convocatoria estará disponible en el portal Uruguay Concursa desde el 5 hasta el 21 de setiembre.
Llamado laboral
Ministerio del Interior abrió llamado laboral para 53 puestos en Migración con bajos requisitos
Los cargos son administrativos, con salario de $40.162 y requisitos mínimos. Inscripciones abiertas del 5 al 21 de setiembre a través de Uruguay Concursa.