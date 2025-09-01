Ministerio del Interior abrió llamado laboral para 53 puestos en Migración con bajos requisitos

En cuanto a la remuneración, el salario nominal mensual fijado es de $40.162. Los puestos se distribuirán en diferentes localidades estratégicas: Fray Bentos, Paysandú, Colonia, Salto, Río Branco, Chuy, Rivera y Maldonado.

Requisitos

Los requisitos para postular son básicos: tener entre 18 y 45 años al cierre de las inscripciones, residir a una distancia no mayor a 30 kilómetros del lugar de destino, y contar con al menos primer año de Bachillerato aprobado.

La convocatoria representa una oportunidad de inserción laboral rápida, aunque limitada en el tiempo, en un área clave de control fronterizo, en momentos en que el Ministerio del Interior busca reforzar la operativa de la Dirección Nacional de Migración.