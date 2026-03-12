Uruguay bajo influencia de alta presión con descenso térmico y vientos persistentes

MetSul: Confort térmico y fin del calor extremo

El observatorio brasileño MetSul destaca la presencia de un "gran centro de alta presión de 1025 hPa" en el Atlántico Sur. Este fenómeno está generando una circulación de aire marítimo que aporta humedad y mantiene las temperaturas en niveles de "confort térmico", alejando definitivamente las olas de calor registradas en semanas anteriores. Según MetSul, este patrón se consolidará hacia el fin de semana, con mañanas frescas y tardes templadas.

Windguru: Alerta para la navegación y costa

Para quienes realizan actividades náuticas o se encuentran en la zona costera, los modelos de Windguru (GFS 13km) indican vientos persistentes del sector Este y Sureste.

Intensidad: Promedios de 15 a 20 nudos (aprox. 28-37 km/h).

Rachas: Se prevén ráfagas de hasta 50 km/h (31 nudos) en departamentos como Montevideo, Canelones y Maldonado.

Oleaje: El incremento del viento elevará la altura de las olas, situándolas entre los 0.9 y 1.2 metros en la zona este.

Pronóstico extendido

Las tres fuentes coinciden en una tendencia de estabilidad para el viernes 13 y sábado 14, con temperaturas que se mantendrán estables (máximas de 26°C) y ausencia de lluvias significativas. Se espera un ligero ascenso térmico recién para el domingo y lunes, cuando el viento rote levemente al noreste.