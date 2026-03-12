Uruguay bajo influencia de alta presión con descenso térmico y vientos persistentes

Uruguay atraviesa una jornada de transición meteorológica este jueves 12 de marzo, marcada por el ingreso de una masa de aire más fresca desde el este y un centro de alta presión sobre el Atlántico Sur que condiciona el escenario para los próximos días.
Inumet: Nubosidad y estabilidad térmica
De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), para este jueves se espera una jornada con nubosidad variable. En el Área Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 26°C.
Si bien existe una baja probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en las zonas centro y este del país, predominará la formación de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas, mejorando hacia la tarde con cielo algo nuboso.
MetSul: Confort térmico y fin del calor extremo
El observatorio brasileño MetSul destaca la presencia de un "gran centro de alta presión de 1025 hPa" en el Atlántico Sur. Este fenómeno está generando una circulación de aire marítimo que aporta humedad y mantiene las temperaturas en niveles de "confort térmico", alejando definitivamente las olas de calor registradas en semanas anteriores. Según MetSul, este patrón se consolidará hacia el fin de semana, con mañanas frescas y tardes templadas.
Windguru: Alerta para la navegación y costa
Para quienes realizan actividades náuticas o se encuentran en la zona costera, los modelos de Windguru (GFS 13km) indican vientos persistentes del sector Este y Sureste.
Intensidad: Promedios de 15 a 20 nudos (aprox. 28-37 km/h).
Rachas: Se prevén ráfagas de hasta 50 km/h (31 nudos) en departamentos como Montevideo, Canelones y Maldonado.
Oleaje: El incremento del viento elevará la altura de las olas, situándolas entre los 0.9 y 1.2 metros en la zona este.
Pronóstico extendido
Las tres fuentes coinciden en una tendencia de estabilidad para el viernes 13 y sábado 14, con temperaturas que se mantendrán estables (máximas de 26°C) y ausencia de lluvias significativas. Se espera un ligero ascenso térmico recién para el domingo y lunes, cuando el viento rote levemente al noreste.