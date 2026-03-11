"Gota a gota": el préstamo ilegal transnacional que se expande en Uruguay.

Según el informe, el origen de este sistema se remonta a Colombia en la década de 1990 y está vinculado al crecimiento del narcotráfico. Gyurkovits sostuvo que el préstamo gota a gota “llega por necesidad del sistema de narcotráfico de poder blanquear dinero”, proveniente del negocio de la cocaína.

El "gota a gota" en Uruguay

Con el tiempo, el sistema se expandió por distintos países de América Latina. De acuerdo con el periodista, Uruguay comenzó a registrar casos entre 2018 y 2019, en el marco de la expansión regional de estas redes. “Es el último país del continente donde llega esta modalidad”, afirmó. Este fenómeno, aclaró el periodista, "no es un problema de la migración colombiana, sino un problema de crimen organizado”.

Uno de los primeros episodios conocidos fue la desaparición en 2018 de un ciudadano colombiano, Gustavo Adolfo García, que otorgaba este tipo de préstamos en Uruguay. Según relató Gyurkovits, el hombre “tenía entre 10 y 15 clientes al momento de la desaparición” y nunca volvió a aparecer. Solo se hallaron su moto y su teléfono celular.

Desde entonces, el fenómeno fue creciendo y motivó numerosas investigaciones judiciales. El informe repasó varios operativos policiales que derivaron en condenas por usura agravada y otros delitos asociados.

Entre los casos más recientes, Gyurkovits mencionó una operación realizada en Cerro Largo, donde cuatro ciudadanos colombianos fueron condenados tras la denuncia de un comerciante que aseguró haber sido amenazado de muerte por no poder pagar un préstamo de 5.000 pesos.

El denunciante relató que, tras solicitar el dinero bajo la modalidad de pago diario, comenzó a ser hostigado y amenazado con un arma de fuego cuando dejó de cumplir con las cuotas.

Según datos citados en el programa, el Ministerio del Interior detectó actividad vinculada a préstamos ilegales en al menos 14 departamentos del país. Desde 2019 se registran más de 80 condenas vinculadas a esta modalidad.

El periodista también señaló que las investigaciones judiciales han revelado la existencia de estructuras jerárquicas que conectan las operaciones locales con redes internacionales. En un caso ocurrido en Las Piedras en 2025, la Justicia estableció que el responsable local reportaba a un superior radicado en el exterior.

“Las evidencias recolectadas revelaron que el líder local reportaba directamente a un ciudadano brasileño de mayor rango que reside en el extranjero”, citó Gyurkovits a partir de la sentencia judicial.

Mientras en Uruguay las autoridades avanzan en investigaciones y condenas, en Colombia ya se registran episodios de violencia letal asociados a disputas por el control de este negocio ilegal.

En ese contexto, el periodista advirtió que el país se encuentra dentro de una red regional que mueve grandes sumas de dinero y que aprovecha los vacíos del sistema financiero formal para expandirse. “Uruguay está en el centro de una guerra transnacional”, afirmó.