Justicia dispuso la liquidación de la herencia de Gustavo Basso

En esa instancia, el juez también había señalado que una parte importante de los activos permanecía comprometida por distintas causas judiciales, por un monto cercano a 6 millones de dólares.

Entre los bienes involucrados figuran vehículos, campos, créditos y un apartamento en el edificio Imperiale de Punta del Este, tasado en casi 900 mil dólares. En ese lugar reside actualmente su esposa, Daniela Cabral, quien cumple arresto domiciliario por 180 días de forma preventiva mientras avanza la investigación.

La fallida propuesta del clan

Méndez tomó la decisión luego de que fracasara una iniciativa reparatoria de la familia de Basso-Cabral. El clan había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, pero la propuesta de convenio no logró las mayorías previstas en la ley de concursos y reorganización empresarial.

La resolución del juez implica que los activos sucesorios serán rematados, pero por el momento no se definió cuál será la proporción que le corresponderá a la familia y cuánto se repartirá entre los damnificados de Conexión Ganadera.