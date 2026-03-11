Hacete socio para acceder a este contenido

Conexión Ganadera

Justicia dispuso la liquidación de la herencia de Gustavo Basso

El juez Leonardo Méndez dispuso la liquidación del concurso de la herencia del empresario Gustavo Basso, exsocio de Conexión Ganadera, fallecido en 2024.

Gustavo Basso.

Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia dispuso la liquidación del concurso de la herencia del empresario Gustavo Basso, exsocio de Conexión Ganadera que se suicidó en noviembre de 2024 en Florida. Con esta resolución del juez concursal Leonardo Méndez, el proceso pasa a la etapa de liquidación de bienes.

A partir de esta resolución será el síndico, Alfredo Ciavattone, quien se encargará de administrar la masa del concurso de Basso y avanzar en la venta de los activos de la herencia (vehículos, campos y un apartamento) para atender las grandes deudas que siguen pendientes de Conexión Ganadera.

De cuánto es la herencia de Gustavo Basso

El año pasado, el grupo de abogados de los Basso había presentado inventarios con activos por un monto de 42 millones de dólares y pasivos por 8 millones, por lo que el patrimonio fue estimado en ese momento en unos 34 millones de dólares.

En esa instancia, el juez también había señalado que una parte importante de los activos permanecía comprometida por distintas causas judiciales, por un monto cercano a 6 millones de dólares.

Entre los bienes involucrados figuran vehículos, campos, créditos y un apartamento en el edificio Imperiale de Punta del Este, tasado en casi 900 mil dólares. En ese lugar reside actualmente su esposa, Daniela Cabral, quien cumple arresto domiciliario por 180 días de forma preventiva mientras avanza la investigación.

La fallida propuesta del clan

Méndez tomó la decisión luego de que fracasara una iniciativa reparatoria de la familia de Basso-Cabral. El clan había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, pero la propuesta de convenio no logró las mayorías previstas en la ley de concursos y reorganización empresarial.

La resolución del juez implica que los activos sucesorios serán rematados, pero por el momento no se definió cuál será la proporción que le corresponderá a la familia y cuánto se repartirá entre los damnificados de Conexión Ganadera.

