Sociedad transporte |

Ministra Etcheverry destacó los cambios que traerá la reforma del sistema de transporte

Etcheverry recordó que la reforma del sistema de transporte fue una propuesta programática y una de las prioridades de la campaña electoral.

Etcheverry en Legítima Defensa.

Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, explicó los detalles del funcionamiento de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, una iniciativa incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto que, según afirmó, constituye un hito en el proceso de reforma del sistema de transporte.

Entrevistada por el programa Legítima Defensa (Caras y Caretas), Etcheverry recordó que la reforma del sistema de transporte fue una propuesta programática y una de las prioridades anunciadas por el presidente Yamandú Orsi durante la campaña electoral.

La creación de esta agencia, señaló, permitirá gestionar de manera más eficiente los cambios necesarios en el transporte metropolitano. Será responsable de coordinar todos los acuerdos y proyectos vinculados a esta transformación. En ese sentido, representa un paso más allá de lo que fue en su momento el Consorcio Metropolitano.

Etcheverry destacó que actualmente las competencias en materia de transporte están dispersas entre diferentes organismos. Mientras el transporte urbano es gestionado por las intendencias departamentales, el transporte interdepartamental y suburbano depende del Ministerio de Transporte. Para lograr mayor eficiencia, se necesitan decisiones integradas y constantes, y precisamente para eso se propone esta nueva agencia.

Movilidad y transporte

Asimismo, la ministra enfatizó que la mejora en la movilidad no depende únicamente de la incorporación de tecnología. "No es solo la tecnología la que va a resolver los problemas. Ese es solo un aspecto. El objetivo de la reforma es mejorar la vida de las personas, reducir el tiempo de viaje y brindar una mejor experiencia durante el traslado", aseguró.

Respecto al cronograma, señaló que las obras ya están en marcha y cuentan con el asesoramiento de organismos internacionales. La creación de la agencia, afirmó, es el primer paso en ese camino.

Finalmente, expresó su convicción de que esta reforma transformará las ciudades de los departamentos, mejorará la calidad de vida, atraerá inversiones, generará empleo y, en definitiva, tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.

