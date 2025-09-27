Ministra Etcheverry destacó los cambios que traerá la reforma del sistema de transporte

Etcheverry destacó que actualmente las competencias en materia de transporte están dispersas entre diferentes organismos. Mientras el transporte urbano es gestionado por las intendencias departamentales, el transporte interdepartamental y suburbano depende del Ministerio de Transporte. Para lograr mayor eficiencia, se necesitan decisiones integradas y constantes, y precisamente para eso se propone esta nueva agencia.

Movilidad y transporte

Asimismo, la ministra enfatizó que la mejora en la movilidad no depende únicamente de la incorporación de tecnología. "No es solo la tecnología la que va a resolver los problemas. Ese es solo un aspecto. El objetivo de la reforma es mejorar la vida de las personas, reducir el tiempo de viaje y brindar una mejor experiencia durante el traslado", aseguró.

Respecto al cronograma, señaló que las obras ya están en marcha y cuentan con el asesoramiento de organismos internacionales. La creación de la agencia, afirmó, es el primer paso en ese camino.

Finalmente, expresó su convicción de que esta reforma transformará las ciudades de los departamentos, mejorará la calidad de vida, atraerá inversiones, generará empleo y, en definitiva, tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.