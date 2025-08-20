Misiones Sociopedagógicas: encuentro especial en el Espacio Colabora

La moderación estará a cargo de Blanca Rodríguez, periodista, profesora y actual senadora de la República, quien subrayará la importancia de tender puentes entre comunicación, educación y sociedad.

Fortalecer la educación

El aniversario es un ejercicio de memoria, pero también se trata de una oportunidad para repensar cómo fortalecer la educación en el medio rural, en un contexto de cambios sociales y tecnológicos que demandan nuevas respuestas. Los expertos coinciden en que uno de los grandes retos es asegurar la equidad territorial y el acceso a propuestas educativas de calidad, evitando que las comunidades más alejadas queden relegadas.

A 80 años de aquellas misiones, el vínculo entre escuela y comunidad sigue siendo fundamental. La apuesta por la participación social, la formación docente especializada y el acceso a tecnologías de aprendizaje marcan los debates actuales. En ese sentido, la jornada busca inspirar un diálogo intergeneracional, donde la memoria pedagógica se convierta en motor de reflexión para las nuevas generaciones de educadores.

Asociación Civil Ayuí

La actividad se inscribe en la misión de la Asociación Civil Ayuí, que trabaja por el desarrollo cultural, artístico y educativo, promoviendo redes de solidaridad y espacios de encuentro entre instituciones y comunidades. Su objetivo es que la evocación de las Misiones Sociopedagógicas no quede anclada en el pasado, sino que funcione como guía para construir políticas educativas más inclusivas y comprometidas con el país real.