Sociedad Misiones Sociopedagógicas | Asociación Civil Ayuí |

Reflexión y vigencia

Misiones Sociopedagógicas: encuentro especial en el Espacio Colabora

En el Espacio Colabora tendrá lugar una encuentro especial en el marco de los 80 años de las Misiones Sociopedagógicas.

Por Redacción de Caras y Caretas

Las Misiones Sociopedagógicas cumplen 80 años y vuelven a ser motivo de debate durante un encuentro especial en el Espacio Colabora. Aquella experiencia educativa y comunitaria que marcó a generaciones, impulsada por estudiantes y docentes en la década de 1940, sigue siendo una referencia para pensar la educación en Uruguay.

Con la convicción del maestro Julio Castro —quien sostenía la necesidad de “escuelas llenas de pueblo y pueblos llenos de escuelas”—, el encuentro del próximo 21 de agosto a las 18:30 horas en el Espacio Colabora (Arenal Grande y Mercedes) propone recuperar la memoria de esas experiencias y proyectar sus aprendizajes hacia los desafíos actuales.

La actividad, organizada por Ayuí Punto de Encuentro, reunirá a destacados referentes de la educación. Limber Santos Casaña, director del Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro, investigador y especialista en educación rural, abrirá el panel con una mirada histórica y pedagógica. Lo acompañará Verónica Zorrilla de San Martín, doctora en Educación y docente de la ANEP, quien abordará los aportes de las misiones a la inclusión educativa y a la innovación didáctica. También participará Darío Greni Olivieri, maestro y director de la Escuela Rural Nº 88, premiado por su trabajo en innovación, quien compartirá su experiencia cotidiana en aulas rurales y en proyectos de alcance internacional.

La moderación estará a cargo de Blanca Rodríguez, periodista, profesora y actual senadora de la República, quien subrayará la importancia de tender puentes entre comunicación, educación y sociedad.

Fortalecer la educación

El aniversario es un ejercicio de memoria, pero también se trata de una oportunidad para repensar cómo fortalecer la educación en el medio rural, en un contexto de cambios sociales y tecnológicos que demandan nuevas respuestas. Los expertos coinciden en que uno de los grandes retos es asegurar la equidad territorial y el acceso a propuestas educativas de calidad, evitando que las comunidades más alejadas queden relegadas.

A 80 años de aquellas misiones, el vínculo entre escuela y comunidad sigue siendo fundamental. La apuesta por la participación social, la formación docente especializada y el acceso a tecnologías de aprendizaje marcan los debates actuales. En ese sentido, la jornada busca inspirar un diálogo intergeneracional, donde la memoria pedagógica se convierta en motor de reflexión para las nuevas generaciones de educadores.

Asociación Civil Ayuí

La actividad se inscribe en la misión de la Asociación Civil Ayuí, que trabaja por el desarrollo cultural, artístico y educativo, promoviendo redes de solidaridad y espacios de encuentro entre instituciones y comunidades. Su objetivo es que la evocación de las Misiones Sociopedagógicas no quede anclada en el pasado, sino que funcione como guía para construir políticas educativas más inclusivas y comprometidas con el país real.

