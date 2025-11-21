Montevideo recibió al buque más grande de su historia y proyecta nueva competitividad

Pauwels remarcó que la conectividad directa con los mercados globales es determinante para el posicionamiento del país. “Ahorra tiempos y costos que son indispensables para nuestra competitividad”, afirmó, al tiempo que destacó la inversión de más de 500 millones de dólares que desarrolla TCP para ampliar y modernizar su infraestructura. En ese marco, mencionó el muelle de 1,4 kilómetros, los cuatro puntos de atraque, el nuevo muelle fundado a 17 metros de profundidad y la renovación del equipamiento operativo, con nuevas máquinas híbridas, grúas y sistemas tecnológicos.

Asimismo, indicó que el proyecto Navis, implementado tras tres años de preparación, forma parte de la visión estratégica para preparar la terminal “de cara al futuro”, junto con la necesidad de consolidar conexiones ferroviarias y garantizar un calado mínimo de 14 metros. Al cerrar su intervención, sostuvo que cada escala del buque deberá recordar “la responsabilidad colectiva que tenemos de garantizar la conectividad del Uruguay y su comercio exterior para hoy y para el futuro”.

DSC01427 copia Foto: Meri Parrado

Eficiencia y alto rendimiento medioambiental

A su turno, el gerente general de ONE, Pablo Domínguez, destacó la importancia de este primer viaje del ONE Strength, “una dama que se hizo desear mucho, pero por fin acá la tenemos en el puerto de Montevideo”. El buque, construido recientemente en Japón, operará en el servicio que conecta la costa este de Sudamérica con el Lejano Oriente y en su arribo inicial realizará alrededor de mil movimientos entre carga, descarga y trasbordos.

Domínguez detalló que la nave cuenta con 1.800 enchufes frigoríficos, una clasificación Neo Panamax y un diseño que representa la nueva generación de embarcaciones eficientes y respetuosas con el ambiente. “Está diseñado para combinar la eficiencia operativa con un alto rendimiento medioambiental”, afirmó. Entre sus características, mencionó la preparación para el uso futuro de metanol y amoníaco, un casco optimizado, dispositivos de ahorro energético, sistemas inteligentes y la posibilidad de conexión eléctrica en muelle para operar con cero emisiones.

El ejecutivo resaltó la evolución de la escala de buques en Montevideo. “Mi primer buque de contenedores operado hace 31 años tenía una capacidad de 100 contenedores (...) hoy estamos recibiendo nuestro primer barco de 14.000 contenedores”, señaló, aludiendo también al antecedente del One Amazon en 2022.

Anunció además que a comienzos de enero arribará el segundo barco de esta clase, el One Synergy, y subrayó que estos tamaños requieren un dragado adecuado. En ese sentido, valoró la decisión del gobierno de extender el canal de acceso a 14 metros y la inversión en infraestructura especializada, que “posicionará al puerto como un puerto de referencia en la región por su calado y tecnología”.

Domínguez mencionó también que Uruguay “se posiciona como un país clave en la región en términos de confiabilidad”, gracias a su estabilidad política y social, seguridad jurídica y democracia consolidada, condiciones que favorecen el clima de negocios. No obstante, advirtió que para un puerto donde la mitad de su volumen corresponde a carga de trasbordo, es esencial mantener competitividad “no solo de tarifas, sino de productividad y altos estándares de servicio”.

Al cerrar, agradeció la coordinación público-privada y el trabajo del equipo de la compañía. “En Uruguay podemos sentarnos y dialogar”, afirmó, y reconoció a los colaboradores que “día a día se esfuerzan con convicción y compromiso para poder brindar un servicio personalizado a nuestros clientes”.

DSC01561 copia Foto: Meri Parrado