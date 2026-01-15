El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el primer caso de sarampión en el departamento de Montevideo. Se trata de un trabajador del transporte urbano capitalino que fue contagiado por una persona de nacionalidad extranjera, quien fue diagnosticado con la enfermedad al volver a su país de origen.
Instó a extremar cuidados
MSP confirmó el primer caso de sarampión en Montevideo
El Ministerio de Salud Pública comunicó que el caso positivo de sarampión en Montevideo es un trabajador de transporte urbano de la empresa Cutcsa.