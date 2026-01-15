Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad sarampión | Cutcsa | Montevideo

Instó a extremar cuidados

MSP confirmó el primer caso de sarampión en Montevideo

El Ministerio de Salud Pública comunicó que el caso positivo de sarampión en Montevideo es un trabajador de transporte urbano de la empresa Cutcsa.

El sarampión es altamente contagioso.

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el primer caso de sarampión en el departamento de Montevideo. Se trata de un trabajador del transporte urbano capitalino que fue contagiado por una persona de nacionalidad extranjera, quien fue diagnosticado con la enfermedad al volver a su país de origen.

Ante la confirmación del caso, el MSP exhortó a la población capitalina a extremar las medidas de prevención.

Advertencia a la población capitalina

La cartera de salud pública solicitó a las personas que hayan utilizado el transporte urbano de la empresa Cutcsa (en la que trabaja la persona contagiada de sarampión) en las siguientes fechas, líneas y horarios, que verifiquen contar con el esquema de vacunación completo de dos dosis contra el sarampión:

* 9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

* 10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

* 11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

* 12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas

* 13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas

Vacunación en Montevideo

Para las personas que no estén seguras de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, el MSP recomienda concurrir a vacunarse lo antes posible al vacunatorio más cercano, independientemente del prestador de salud al que se pertenezca.

La vacuna es gratuita y está disponible en todo el territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad infecciosa provocada por un virus del mismo nombre, que se transmite con gran eficiencia entre personas sin inmunidad.

Principales síntomas del sarampión

En Uruguay, el MSP advirtió que la infección suele comenzar con síntomas inespecíficos, como fiebre y exantema cutáneo (erupción cutánea generalizada), acompañados de tos, secreción nasal y conjuntivitis.

