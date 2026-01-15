MSP confirmó el primer caso de sarampión en Montevideo

* 9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

* 10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

* 11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

* 12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas

* 13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas

Vacunación en Montevideo

Para las personas que no estén seguras de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, el MSP recomienda concurrir a vacunarse lo antes posible al vacunatorio más cercano, independientemente del prestador de salud al que se pertenezca.

La vacuna es gratuita y está disponible en todo el territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad infecciosa provocada por un virus del mismo nombre, que se transmite con gran eficiencia entre personas sin inmunidad.

Principales síntomas del sarampión

En Uruguay, el MSP advirtió que la infección suele comenzar con síntomas inespecíficos, como fiebre y exantema cutáneo (erupción cutánea generalizada), acompañados de tos, secreción nasal y conjuntivitis.