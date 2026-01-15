Pelota al Medio a la Esperanza relanzó escuelas de fútbol social en barrios de Montevideo

Las actividades se realizarán lunes y miércoles, con una propuesta mixta e inclusiva, abierta a distintas edades. Además del deporte, se desarrollarán talleres culturales, paseos y actividades recreativas, con el foco puesto en que los participantes disfruten y comprendan la importancia del deporte y la educación como herramientas de desarrollo personal y colectivo.

Deporte y convivencia

Valverde, destacó que el programa “impulsa la convivencia en paz”, promoviendo valores como el respeto, el compartir y la resolución de conflictos a través del juego y el deporte. “Es parte de la cultura de la recreación, de la cultura del juego, del deporte, en el cual podemos construir desde otro lado convivencia y mejorar la seguridad en los entornos y en el territorio”, manifestó.

Subrayó, además, la importancia de contar con entornos cuidados para niñas, niños y adolescentes durante el receso educativo, señalando que estas experiencias también aportan al proceso educativo cuando se inicie el año lectivo.

Por su parte, el Director del programa Pelota al Medio a la Esperanza explicó que el relanzamiento apunta a fortalecer el fútbol social, una modalidad que se desarrolla fuera de los centros educativos formales y que busca llegar a chiquilines del barrio, incluso a aquellos que no están escolarizados.

“Más allá de la actividad deportiva, también paseos, actividades culturales, talleres de resolución de conflictos. Que los chiquilines la pasen bien y que también entiendan que acá el deporte y el estudio es muy importante”, señaló Iparraguirre.

Asimismo, anunció que la idea es que las escuelas de fútbol social lleguen a los 16 barrios de Montevideo donde actualmente trabaja el programa en Montevideo.

"Crecer en valores"

El coordinador del Complejo Sacude, Rodolfo Noguez, valoró especialmente la llegada del programa al espacio comunitario. “Este es un complejo de puertas abiertas para el barrio, donde se trabaja con mucha gurizada del barrio y de barrios cercanos también y contar con propuestas que compartan nuestros objetivos para trabajar con estos gurises realmente es muy importante para nosotros”, afirmó.

En tanto, Alejandra Silva, vecina e integrante de la Comisión de Cogestión de Sacude, resaltó el impacto social del programa al mirar a cada niño y a cada niña de manera integral. “Uno creció acá y no tenías nada, entonces poder tener la oportunidad de poder disfrutar y ser como cualquier otro ciudadano de otra parte del Uruguay, de Montevideo, que pueda disfrutar, aprender, tener acceso a la cultura, al deporte, poder conocer lugares y poder compartir con otros, te hace crecer en valores y a la convivencia”, expresó.