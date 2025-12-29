Sarampión en Río Negro: llegan a 12 los casos confirmados y hay 9 bajo seguimiento

"Esta tarea se inició la semana pasada a través de un relevamiento de posibles personas sintomáticas en diferentes zonas de la ciudad, y sobre todo enfocadas en la vacunación con la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas, a través de la oferta en diferentes puntos de la ciudad", aseveró Rodríguez.

Peligros y síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad infecciosa provocada por un virus del mismo nombre, que se transmite con gran eficiencia entre personas sin inmunidad.

El MSP señala que la infección suele comenzar con síntomas inespecíficos, como fiebre y exantema cutáneo (erupción cutánea generalizada), acompañados de tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La capacidad de propagación del sarampión es uno de sus rasgos más alarmantes, así como sus complicaciones, las cuales pueden ser graves e incluso fatales.

Desde el ministerio hacen hincapié en que la vacunación es la única herramienta de prevención eficaz y gratuita en Uruguay, disponible en todos los vacunatorios públicos y privados del país.

Rodríguez señaló que quienes tengan dudas sobre sus vacunas pueden ir a un centro de salud con el carné físico o su documento de identidad para verificar la información en el sistema.