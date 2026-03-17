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Sociedad Área Social y Artística | Mártires Estudiantiles |

mes de la mujer

Mujeres y disidencias del Área Social y Artística de Udelar se reúnen para "tejer redes"

Mañana, a las 15hs. se reunirán las mujeres y disidencias en el Aulario del Área Social y Artística para pensar las problemáticas que las atraviesan.

Mañana, a las 15hs. se reunirán las mujeres y disidencias en el Aulario del Área Social y Artística para pensar en las problemáticas que las atraviesan.&nbsp;

Mañana, a las 15hs. se reunirán las mujeres y disidencias en el Aulario del Área Social y Artística para pensar en las problemáticas que las atraviesan. 

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Por primera vez, el colectivo del Área Social y Artística (ASA) de la Universidad de la República (Udelar) convoca a estudiantes, docentes, egresadas, funcionarias y miembros de comités de género a un espacio común de encuentro, conversación y creación artística.

La cita será este miércoles 18 de marzo, de 15:00 a 17:00, en el patio del Aulario Mártires Estudiantiles (Gonzalo Ramírez 1915). La actividad incluye micrófono abierto y creación de fanzines, un lugar para compartir relatos, ideas y expresiones artísticas que reflejen tanto las experiencias particulares de cada facultad como los lazos que las unen.

Área Social y Artística

El objetivo del encuentro es construir un tejido colectivo que fortalezca al ASA, conociendo quiénes participan, qué hacen, cuáles son sus inquietudes y qué acciones podrían impulsar juntas en el futuro.

El ASA reúne a las facultades de Información y Comunicación (FIC), Artes, Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Económicas y Administración, y Humanidades y Ciencias de la Educación, consolidando un espacio diverso y multidisciplinario para el diálogo y la creación.

Encuentro_Mujeres_ASA_web_FIC

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