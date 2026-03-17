Por primera vez, el colectivo del Área Social y Artística (ASA) de la Universidad de la República (Udelar) convoca a estudiantes, docentes, egresadas, funcionarias y miembros de comités de género a un espacio común de encuentro, conversación y creación artística.
mes de la mujer
Mujeres y disidencias del Área Social y Artística de Udelar se reúnen para "tejer redes"
Mañana, a las 15hs. se reunirán las mujeres y disidencias en el Aulario del Área Social y Artística para pensar las problemáticas que las atraviesan.