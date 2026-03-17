Mujeres y disidencias del Área Social y Artística de Udelar se reúnen para "tejer redes"

La cita será este miércoles 18 de marzo, de 15:00 a 17:00, en el patio del Aulario Mártires Estudiantiles (Gonzalo Ramírez 1915). La actividad incluye micrófono abierto y creación de fanzines, un lugar para compartir relatos, ideas y expresiones artísticas que reflejen tanto las experiencias particulares de cada facultad como los lazos que las unen.