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Sociedad

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Nace el Distrito Metropolitano de Innovación para potenciar economía del conocimiento

El acuerdo para conformar el Distrito de la Innovación fue firmado este lunes por los intendentes de Montevideo y Canelones, la OPP y los parques tecnológicos.

Firmaron este lunes la creación del Distrito de la Innovación.

Firmaron este lunes la creación del Distrito de la Innovación.

 Intendencia de Canelones
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Las intendencias de Montevideo y Canelones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los parques científicos y tecnológicos de ambos departamentos, presentaron al Distrito de Innovación, una iniciativa para la promoción del desarrollo territorial, social y económico.

El Distrito de Innovación será un espacio destinado a la promoción del desarrollo territorial, económico y social del área metropolitana, asociada al triángulo conformado por las rutas 8, 101 y 102.

Para las autoridades, será motor para el desarrollo no sólo metropolitano sino nacional, mediante la promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología como herramientas clave para impulsar el crecimiento económico y sostenible, promover la inversión y el empleo de calidad para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Experiencia e innovación

De acuerdo al convenio, el distrito se concibe como una experiencia piloto de referencia, cuyo desarrollo inicial permitirá generar aprendizajes, capacidades, modelos de gestión y buenas prácticas, para ser replicadas y adaptadas progresivamente en otros territorios del país.

Se establece que tanto el alcance como el impacto del espacio no se restringirán a una geometría concreta, sino que su concepción está basada en una lógica de red y articulación territorial, que permita generar valor de manera deslocalizada, conectando con otros nodos estratégicos de los departamentos y el país.

En ese sentido, la instalación del Distrito implicará articular con otros actores institucionales, académicos, empresariales y gubernamentales, contribuyendo a la construcción de una red nacional de territorios de innovación, alineada con las estrategias de desarrollo productivo, científico tecnológico y de innovación del Uruguay.

Herramienta transformadora

Este proyecto se alinea a los objetivos de la comuna del uso de la tecnología como herramienta para transformar la gestión, mejorar los servicios y anticipar los desafíos de un departamento en constante cambio.

Durante su intervención, el intendente de Montevideo, Mario Bergara hizo mención a que el distrito supone “una apuesta estratégica. No está mirando el mundo en los próximos 15 minutos; lo está mirando en el largo plazo. Todo esto es pensando en el bienestar de la gente y en las oportunidades de cada uruguayo y cada uruguaya”.

El acuerdo alcanzado, agregó, “tiene una tónica política e institucional. Es un acuerdo que involucra múltiples áreas del estado, a los gobiernos departamentales, al sector privado, a la academia”.

Desde Canelones

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó que Montevideo y Canelones tienen un gran potencial y oportunidades para invertir y generar empleo y dijo que es clave generar mano de obra calificada para este proyecto. “Es una fuente de captación de inversiones, generadora de empleo y significa desarrollo para el país”, subrayó.

Consideró Legnani que este convenio les permitirá conformar una sinergia entre todos los actores involucrados y señaló que esto tiene que ser una política de Estado. “Para eso, tenemos que estar alineados los tres niveles de gobierno, en asociación con los privados”, remarcó.

Rodrigo Arim, director de la OPP, señaló que la agenda sobre generación del conocimiento, la incorporación de nuestro país a esas redes y su transformación en ventajas competitivas para Uruguay son el epicentro de la estrategia de desarrollo para los próximos años.

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