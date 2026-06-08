Nace el Distrito Metropolitano de Innovación para potenciar economía del conocimiento

Experiencia e innovación

De acuerdo al convenio, el distrito se concibe como una experiencia piloto de referencia, cuyo desarrollo inicial permitirá generar aprendizajes, capacidades, modelos de gestión y buenas prácticas, para ser replicadas y adaptadas progresivamente en otros territorios del país.

Se establece que tanto el alcance como el impacto del espacio no se restringirán a una geometría concreta, sino que su concepción está basada en una lógica de red y articulación territorial, que permita generar valor de manera deslocalizada, conectando con otros nodos estratégicos de los departamentos y el país.

En ese sentido, la instalación del Distrito implicará articular con otros actores institucionales, académicos, empresariales y gubernamentales, contribuyendo a la construcción de una red nacional de territorios de innovación, alineada con las estrategias de desarrollo productivo, científico tecnológico y de innovación del Uruguay.

Herramienta transformadora

Este proyecto se alinea a los objetivos de la comuna del uso de la tecnología como herramienta para transformar la gestión, mejorar los servicios y anticipar los desafíos de un departamento en constante cambio.

Durante su intervención, el intendente de Montevideo, Mario Bergara hizo mención a que el distrito supone “una apuesta estratégica. No está mirando el mundo en los próximos 15 minutos; lo está mirando en el largo plazo. Todo esto es pensando en el bienestar de la gente y en las oportunidades de cada uruguayo y cada uruguaya”.

El acuerdo alcanzado, agregó, “tiene una tónica política e institucional. Es un acuerdo que involucra múltiples áreas del estado, a los gobiernos departamentales, al sector privado, a la academia”.

Desde Canelones

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó que Montevideo y Canelones tienen un gran potencial y oportunidades para invertir y generar empleo y dijo que es clave generar mano de obra calificada para este proyecto. “Es una fuente de captación de inversiones, generadora de empleo y significa desarrollo para el país”, subrayó.

Consideró Legnani que este convenio les permitirá conformar una sinergia entre todos los actores involucrados y señaló que esto tiene que ser una política de Estado. “Para eso, tenemos que estar alineados los tres niveles de gobierno, en asociación con los privados”, remarcó.

Rodrigo Arim, director de la OPP, señaló que la agenda sobre generación del conocimiento, la incorporación de nuestro país a esas redes y su transformación en ventajas competitivas para Uruguay son el epicentro de la estrategia de desarrollo para los próximos años.