Nitep: "Necesitamos saber si realmente nos ven y qué piensan"

“Me fui para que no me matara”; “vengo del interior a Montevideo, soy esquizofrénico”; “me sacaron préstamos y créditos con mi pensión de discapacidad, ahora no tengo nada y debo todo”; “salí de la cárcel sin nada”; “desde chica viví en varios hogares, a los 18 salí, sin ninguna solución habitacional”; “a los 16 años el papá de mi hermano empezó a entrar en mi habitación. Le dije a mi madre y no me creía. No tenía a dónde ir, pero me fui”. Estas son algunas de las voces que protagonizan la campaña “Cuando nos ves, ¿nos ves?”, recientemente difundida por el colectivo de personas en situación de calle Ni todo está perdido (Nitep). Son relatos crudos que desnudan las múltiples formas de que una persona se quede sin hogar. Historias que reflejan no solo rupturas familiares, violencia y carencias económicas, sino también las fallas de un sistema que expulsa y vulnera.