Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026: una libertad en jaque

Un panorama global en rojo

Por primera vez desde que comenzó la medición en 2002, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en las categorías de “difícil” o “muy seria” para la libertad de prensa, según el índice anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) . El informe, publicado días antes de la conmemoración, reveló que la libertad de expresión ha empeorado en 100 de los 180 países evaluados, y alertó sobre la creciente criminalización del periodismo a nivel mundial.

Países como Noruega, Países Bajos, Estonia, Dinamarca y Suecia encabezan nuevamente el ranking, mientras que naciones como China, Corea del Norte e Irán se mantienen en los últimos lugares.

Voces desde el Vaticano y el mundo

El Papa León XIV dedicó un mensaje especial durante el rezo del Ángelus en la soleada Plaza de San Pedro. "Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa… lamentablemente, este derecho es violado a menudo, a veces de manera flagrante, otras de forma más oculta" afirmó el pontífice.

El Papa pidió recordar a los periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber, especialmente en zonas de conflicto, y citó el caso de Gaza como ejemplo extremo. Según un informe del Watson Institute, el genocidio en Gaza se ha convertido en el conflicto más mortífero para los trabajadores de medios jamás registrado, con 232 periodistas palestinos asesinados por fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

“Recordamos a los muchos periodistas y reporteros que han sido víctimas de la guerra y la violencia”, expresó el Papa, quien reiteró que ejercer el periodismo “nunca puede ser considerado un crimen”.

La situación en India y el sur de Asia

Uno de los focos de atención este año fue India, que cayó seis posiciones hasta el lugar 157 de 180 países, ubicándose por debajo de Pakistán (puesto 153) y otros vecinos regionales como Bangladesh (152), Bután (150), Sri Lanka (134) y Nepal (87).

En el marco de la conmemoración, el Cuerpo de Prensa de Mujeres de India (IWPC) organizó un panel de discusión titulado “Protegiendo la Libertad de Prensa en medio de la Convulsión Global”. Allí, el presidente del Club de Corresponsales Extranjeros de Asia del Sur, Waiel Awwad, advirtió que “los ataques a los periodistas han pasado de ser incidentales a deliberados” y que “esto es parte de un intento sistemático de impedir que se cuente la verdad”.

Raghavan Srinivasan, secretario general del Gremio de Editores de India, señaló "profundos fallos estructurales" en la industria y alertó que "muchas tendencias preocupantes en los medios se han normalizado, desde el sesgo impulsado por la propiedad hasta la presión editorial".

Actos de homenaje y reclamos en todo el mundo

En Camboya, el ministro de Información, Neth Pheaktra, presidió una exposición fotográfica que recorrió 56 años de historia del periodismo en el país, rindiendo homenaje a los 37 corresponsales de guerra asesinados o desaparecidos entre 1970 y 1975. "No llevaban armas. Llevaban bolígrafos, cámaras, grabadoras, cuadernos y valor", declaró el ministro .

En Mongolia, la embajadora de la Unión Europea, Ina Mariulionyt, inauguró un debate nacional con un mensaje contundente: “Una Mongolia pacífica y segura no puede existir sin medios libres e independientes. Proteger la libertad de prensa significa proteger la democracia y nuestro futuro compartido”.

En el mundo árabe, la Liga Árabe destacó en un comunicado “los sacrificios de los periodistas al transmitir la verdad en condiciones peligrosas”, en medio de tensiones y conflictos devastadores.

Un futuro en disputa

El lema de este año, “Construyendo un futuro en paz: promover la libertad de prensa para los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad”, resuena como un recordatorio de que el periodismo independiente sigue siendo un pilar fundamental de la democracia, pero también una profesión cada vez más amenazada. Desde el Centro de Periodismo, Innovación y Desarrollo de Nigeria, su director ejecutivo, Akintunde Babatunde, fue claro: “Sin libertad de prensa, el derecho a la información y la capacidad de exigir cuentas a quienes tienen el poder se ven comprometidos”.