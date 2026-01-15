Así son los nuevos juegos del Parque Rodó inaugurados este miércoles.

Este miércoles 14 de enero se realizó la primera etapa de inauguraciones de renovadas atracciones en el Parque Rodó de Montevideo. La apertura al público, desde las 17 horas hasta la 01 horas de la madrugada, permitió a familias y jóvenes conocer y probar las principales incorporaciones del parque, parte de un proceso de modernización de los juegos mecánicos que busca atraer a distintos segmentos de visitantes.
Una de las protagonistas de la jornada fue la torre de caída libre, una estructura de aproximadamente 27 metros de altura que se elevó como nuevo ícono de adrenalina en el predio. La atracción, que generó largas filas desde la tarde, ofrece una experiencia de caída vertical controlada pensada para quienes buscan emociones intensas.
Gusano Loco renovado
El clásico Gusano Loco regresó con un diseño renovado. Reubicado y actualizado, este juego mantiene el espíritu lúdico que lo hizo popular entre los visitantes, al tiempo que incorpora mejoras de seguridad y estética que se reflejan en las imágenes que acompañan esta nota.
Final Sprint
Otra de las novedades estrenadas es Final Sprint, una atracción de velocidad que combina movimiento dinámico con un formato pensado para aficionados de emociones moderadas y rápidas. Su presencia amplía la oferta para adolescentes y jóvenes que prefieren experiencias más vibrantes dentro del parque.
La inauguración de estas tres atracciones marca apenas la primera etapa de una serie de renovaciones. En los próximos días se espera habilitar juegos Spin, Saltamontes y UFO, cada uno con características particulares que varían desde movimientos giratorios hasta experiencias rítmicas y dinámicas diferentes a las de los juegos tradicionales.
Las obras también incluyen la instalación de una nueva montaña rusa, cuyo funcionamiento está previsto para finales de enero o principios de febrero, oportunidad en la que el Parque Rodó volverá a contar con esta emblemática atracción luego de más de una década sin ella.
Seguridad y organización
Durante la jornada de apertura, la organización del parque destacó la importancia de la seguridad: a la entrada de cada juego se colocaron carteles con las recomendaciones de uso y la altura mínima requerida para acceder, en línea con los estándares establecidos para el funcionamiento de las atracciones.