Así son los nuevos juegos del Parque Rodó inaugurados este miércoles.

14012026-G_B_2719-2

Final Sprint

Otra de las novedades estrenadas es Final Sprint, una atracción de velocidad que combina movimiento dinámico con un formato pensado para aficionados de emociones moderadas y rápidas. Su presencia amplía la oferta para adolescentes y jóvenes que prefieren experiencias más vibrantes dentro del parque.

La inauguración de estas tres atracciones marca apenas la primera etapa de una serie de renovaciones. En los próximos días se espera habilitar juegos Spin, Saltamontes y UFO, cada uno con características particulares que varían desde movimientos giratorios hasta experiencias rítmicas y dinámicas diferentes a las de los juegos tradicionales.

Las obras también incluyen la instalación de una nueva montaña rusa, cuyo funcionamiento está previsto para finales de enero o principios de febrero, oportunidad en la que el Parque Rodó volverá a contar con esta emblemática atracción luego de más de una década sin ella.

14012026-G_B_2924

14012026-G_B_2731-2

Seguridad y organización

Durante la jornada de apertura, la organización del parque destacó la importancia de la seguridad: a la entrada de cada juego se colocaron carteles con las recomendaciones de uso y la altura mínima requerida para acceder, en línea con los estándares establecidos para el funcionamiento de las atracciones.