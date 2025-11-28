El nuevo radar instalado en la rambla de Punta Gorda ya registró más de un millar de infracciones por exceso de velocidad durante sus primeras 72 horas de funcionamiento. El dispositivo, ubicado entre las calles Cúneo y 6 de Abril, comenzó a fiscalizar el martes 25 de noviembre.
seguridad vial
Nuevo radar en la rambla superó las 1000 multas en tan solo tres días
El radar se encuentra ubicado en la zona de Punta Gorda y comenzó a fiscalizar el 25 de noviembre. Conocé dónde está y cuánto cuesta la multa por exceder la velocidad permitida.