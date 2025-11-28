Nuevo radar en la rambla superó las 1000 multas en tan solo tres días

Los datos muestran una tendencia a la baja, patrón que coincide con lo observado en otros puntos de fiscalización automática: al inicio se producen más infracciones, pero disminuyen conforme los automovilistas toman conocimiento del radar.

Un antecedente reciente es el radar instalado en la bajada de Coimbra, donde tras un comienzo con numerosas multas, las sanciones actuales se ubican entre 15 y 20 por día.

La colocación del radar en la curva de Punta Gorda responde a una serie de accidentes graves vinculados al exceso de velocidad. Dos siniestros ocurridos en agosto y setiembre dejaron como saldo tres personas fallecidas, lo que impulsó la instalación del nuevo sistema de control.

¿Cuánto cuestan las multas?

Los montos de las multas varían según la velocidad registrada por encima del límite permitido:

Hasta 20 km/h de exceso: 5 UR

Entre 21 y 30 km/h: 8 UR

Más de 31 km/h y hasta casi el doble del límite: 12 UR

Excesos que superen el doble del límite: 15 UR

Con la Unidad Reajustable fijada en noviembre en $1.839, las sanciones oscilan entre $9.195 y $27.585.