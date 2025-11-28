Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad multas | Punta Gorda |

seguridad vial

Nuevo radar en la rambla superó las 1000 multas en tan solo tres días

El radar se encuentra ubicado en la zona de Punta Gorda y comenzó a fiscalizar el 25 de noviembre. Conocé dónde está y cuánto cuesta la multa por exceder la velocidad permitida.

24092025-DSC03357
Por Redacción Caras y Caretas

El nuevo radar instalado en la rambla de Punta Gorda ya registró más de un millar de infracciones por exceso de velocidad durante sus primeras 72 horas de funcionamiento. El dispositivo, ubicado entre las calles Cúneo y 6 de Abril, comenzó a fiscalizar el martes 25 de noviembre.

Según consignó Subrayado, el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, dijo que la cantidad de multas acumuladas en tan poco tiempo es significativa. Señaló que, en muchos casos, los conductores continúan circulando por encima del límite “por desconocimiento” y subrayó la necesidad de alertar a la ciudadanía para evitar nuevos siniestros. En ese tramo de la rambla la velocidad máxima permitida es de 60 km/h.

Durante la jornada inaugural de control, el martes 25, se emitieron 372 sanciones. El miércoles 26 la cifra descendió a 330, mientras que el jueves 27 se registraron 316.

Los datos muestran una tendencia a la baja, patrón que coincide con lo observado en otros puntos de fiscalización automática: al inicio se producen más infracciones, pero disminuyen conforme los automovilistas toman conocimiento del radar.

Un antecedente reciente es el radar instalado en la bajada de Coimbra, donde tras un comienzo con numerosas multas, las sanciones actuales se ubican entre 15 y 20 por día.

La colocación del radar en la curva de Punta Gorda responde a una serie de accidentes graves vinculados al exceso de velocidad. Dos siniestros ocurridos en agosto y setiembre dejaron como saldo tres personas fallecidas, lo que impulsó la instalación del nuevo sistema de control.

¿Cuánto cuestan las multas?

Los montos de las multas varían según la velocidad registrada por encima del límite permitido:

Hasta 20 km/h de exceso: 5 UR

Entre 21 y 30 km/h: 8 UR

Más de 31 km/h y hasta casi el doble del límite: 12 UR

Excesos que superen el doble del límite: 15 UR

Con la Unidad Reajustable fijada en noviembre en $1.839, las sanciones oscilan entre $9.195 y $27.585.

