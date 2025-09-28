La construcción de la planta de hidrógeno verde en Paysandú dará inicio en el segundo semestre de 2026 y, durante el pico de la obra, se prevé la contratación de más de 3.000 trabajadores, lo que convertirá al emprendimiento en uno de los mayores generadores de empleo del litoral norte en la última década.
Obra de planta de hidrógeno verde en Paysandú generará más de 3 mil empleos
La construcción de la planta de hidrógeno verde comenzará en 2026 e incluirá un complejo de parques solares y eólicos que alimentarán la producción de e-combustibles.