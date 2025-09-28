Obra de planta de hidrógeno verde en Paysandú generará más de 3 mil empleos

Uruguay y las energías renovables

El desarrollo de la planta coloca a Uruguay en el mapa de la transición energética global. El hidrógeno verde es considerado uno de los combustibles del futuro por su potencial para descarbonizar sectores como el transporte marítimo y la industria pesada, difíciles de electrificar con energías renovables convencionales.

En la región, Chile ya se posicionó como pionero con proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, mientras que Brasil avanza en corredores de exportación vinculados a sus puertos del nordeste. Para Uruguay, la inversión en Paysandú representa la oportunidad de consolidar su liderazgo en energías renovables —tras haber logrado que más del 95% de su matriz eléctrica sea limpia— y, a la vez, abrir un nuevo capítulo en la generación de combustibles sostenibles para la exportación.