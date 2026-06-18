Ola de frío polar y precipitaciones: marcado cambio de tiempo en Uruguay

Uruguay consolida una semana de invierno marcada por el rigor climático. El ingreso de una masa de aire de origen polar está reconfigurando las condiciones atmosféricas en todo el territorio nacional, combinando registros térmicos muy bajos, heladas matinales intensas y un desmejoramiento temporario con precipitaciones, según confirman el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Y la agencia meteorológica brasileña MetSul.
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El cambio de circulación atmosférica comenzó a hacerse notar con una rotación gradual de los vientos hacia el componente norte y noreste, arrastrando humedad que interactúa directamente con el núcleo frío instalado en la región.
El reporte oficial: Inumet prevé lluvias y posteriores heladas
De acuerdo con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el panorama para las próximas jornadas combina inestabilidad costera y un fuerte enfriamiento posterior:
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Jueves 18: La jornada avanza con cielos de nubosos a cubiertos. Para la tarde y la noche se prevé la ocurrencia de precipitaciones y formación de neblinas en el Área Metropolitana y las zonas sur y este. Los vientos se mantendrán moderados del sector noreste con intensidades de entre 20 y 40 km/h.
Viernes 19: Persistirá la inestabilidad en las primeras horas de la mañana con lluvias aisladas. Las condiciones comenzarán a mejorar desde la tarde con una marcada disminución de la nubosidad, empujada por vientos que rotarán al suroeste con rachas de entre 40 y 50 km/h en la franja costera. La mínima se ubicará en los 7°C y la máxima rondará los 14°C.
Sábado 20 y Domingo 21: Fin de semana despejado pero gélido. Se proyecta una fuerte caída de las temperaturas mínimas, que se ubicarán en el entorno de los 3°C en Montevideo y registros cercanos o inferiores a los 0°C en el interior, provocando heladas agrometeorológicas generalizadas.
MetSul advierte el impacto del corredor de aire polar
Por su parte, los especialistas de la agencia brasileña MetSul enfatizan que la región austral del continente se encuentra bajo la influencia directa de un potente corredor de aire frío de trayectoria continental.
Los modelos analizados por MetSul coinciden en que la nubosidad actual actuará como un "techo" temporario que limitará las máximas durante el viernes. Sin embargo, advierten que una vez que el cielo se despeje a partir del sábado, la pérdida de radiación nocturna potenciará heladas severas en sectores rurales del interior uruguayo, afectando directamente la actividad agrícola y requiriendo especial atención en la protección de la ganadería y cultivos sensibles.