Ola de frío polar y precipitaciones: marcado cambio de tiempo en Uruguay

Jueves 18: La jornada avanza con cielos de nubosos a cubiertos. Para la tarde y la noche se prevé la ocurrencia de precipitaciones y formación de neblinas en el Área Metropolitana y las zonas sur y este. Los vientos se mantendrán moderados del sector noreste con intensidades de entre 20 y 40 km/h.

Viernes 19: Persistirá la inestabilidad en las primeras horas de la mañana con lluvias aisladas. Las condiciones comenzarán a mejorar desde la tarde con una marcada disminución de la nubosidad, empujada por vientos que rotarán al suroeste con rachas de entre 40 y 50 km/h en la franja costera. La mínima se ubicará en los 7°C y la máxima rondará los 14°C.