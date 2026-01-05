Operativo especial en Av. 8 de Octubre por la feria de Reyes: cortes y desvíos de transporte

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la Intendencia de Montevideo llevará a cabo el tradicional operativo de la Vía Blanca en la Av. 8 de Octubre para el desarrollo de la feria. La actividad implicará la peatonalización de un tramo de la avenida, generando importantes modificaciones en la circulación vehicular y en el sistema de transporte colectivo desde el lunes 5 de enero.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Cronograma de cortes y circulación
El operativo se desarrollará en etapas para minimizar las molestias, bajo la coordinación del Servicio de Inspección de Tránsito y la Policía de Tránsito:
-
Viernes 2 y sábado 3 (22:00 a 04:00 h): Tareas de pintura de puestos. Desvíos puntuales por Joanicó (hacia el Centro) y Cabrera (hacia afuera).
Lunes 5 (11:00 h): Corte total de Av. 8 de Octubre entre Bv. José Batlle y Ordóñez y Larravide.
Cortes de cruces transversales: Las intersecciones con Comercio, Gobernador Viana y Larravide permanecerán habilitadas solo hasta las 16:30 h. A partir de esa hora, el corte será total, quedando Larravide únicamente para emergencias.
Martes 6 (12:00 h): Se restablece el tránsito tras finalizar las tareas de limpieza.
Modificaciones en el Transporte Colectivo
Las líneas de ómnibus (urbanas y suburbanas) comenzarán sus desvíos el lunes 5 a partir de las 10:00 h.
Principales rutas alternativas:
-
Hacia afuera: Av. 8 de Octubre, Bv. J. Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, R. Castriz / Pan de Azúcar, a sus rutas.
Hacia el Centro: Av. 8 de Octubre, Joanicó, Bv. Batlle y Ordóñez, 8 de Octubre, a sus rutas.
Se han establecido paradas provisorias en las calles Joanicó (esquinas con Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio y Stagnero de Munar) y Cabrera (esquinas con F. Sanguinetti, Pernas, Comercio, Pza. Restauración, Félix Laborde, Pan de Azúcar, Villagrán y 20 de Febrero).
Horarios especiales para el 6 de enero
Debido al feriado de Reyes, el martes 6 de enero el transporte público funcionará con frecuencias especiales. Los usuarios pueden consultar los horarios específicos:
-
En el sitio web del STM (opción “Horario especial - Día de Reyes”).
A través de la aplicación Cómo Ir.
El acceso para vecinos y vecinas de la zona afectada estará permitido durante todo el operativo, siempre condicionado a la seguridad de la zona peatonal.
(Vía IM)