Operativo especial en Av. 8 de Octubre por la feria de Reyes: cortes y desvíos de transporte

Con motivo de la celebración del Día de Reyes, la Intendencia de Montevideo llevará a cabo el tradicional operativo de la Vía Blanca en la Av. 8 de Octubre para el desarrollo de la feria. La actividad implicará la peatonalización de un tramo de la avenida, generando importantes modificaciones en la circulación vehicular y en el sistema de transporte colectivo desde el lunes 5 de enero.