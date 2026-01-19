Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Policía | operativo | Montevideo

Prevención y disuasión del delito

Operativo Ñandubay: en 5 días, Policía controló 710 vehículos en Montevideo, incautó 211 y puso 725 multas

La Jefatura de Policía de Montevideo informó los resultados de los operativos de control y fiscalización vehicular desplegados desde el 13 de enero, con énfasis en las motos y orientada a la prevención y disuasión del delito.

La Policía de Montevideo fiscaliza principalmente las motos.
Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del denominado Operativo Ñandubay, entre el 13 y el 18 de enero, la Policía de Montevideo controló 710 vehículos, de los cuales 211 fueron incautados, aplicó 725 multas, identificó a 710 personas y detuvo a cinco, como resultado de los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Motos en la mira de la Policía

Esos operativos de control, con especial énfasis en las motos, comenzaron a intensificarse luego de que se detectara una tendencia creciente en el uso de motocicletas como medio de desplazamiento para perpetrar delitos violentos, tales como homicidios y lesiones con armas de fuego o armas blancas.

A partir de este diagnóstico, la Dirección de la Policía Nacional lleva adelante el Operativo Ñandubay que cuenta con la participación de múltiples unidades, entre ellas la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección General del Centro Comando Unificado y las Jefaturas de Policía departamentales.

Los puntos de control son dinámicos, lo que implica que se instalan de forma rotativa en distintos lugares, con el objetivo de prevenir, disuadir e impedir acciones delictivas y contribuir al mantenimiento del orden público.

Motivos de incautación

Además de las incautaciones vinculadas a hechos delictivos, la Policía también procede a la incautación de los birrodados en casos de falta de licencia de propiedad, ausencia de chapa matrícula, carencia de seguro obligatorio o cuando el vehículo se encuentra en situación antirreglamentaria, como falta de luces, señalización o frenos.

Una vez incautada, la moto es trasladada a la seccional policial correspondiente a la jurisdicción. Si no es retirada dentro de las 72 horas, se dispone su traslado a un depósito previamente establecido por las Jefaturas de Policía, la Policía Caminera y la Guardia Republicana.

Para el retiro del vehículo, el propietario o persona autorizada deberá presentar la documentación que acredite la propiedad y el pago de las contravenciones aplicadas

