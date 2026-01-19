Operativo Ñandubay: en 5 días, Policía controló 710 vehículos en Montevideo, incautó 211 y puso 725 multas

Los puntos de control son dinámicos, lo que implica que se instalan de forma rotativa en distintos lugares, con el objetivo de prevenir, disuadir e impedir acciones delictivas y contribuir al mantenimiento del orden público.

Motivos de incautación

Además de las incautaciones vinculadas a hechos delictivos, la Policía también procede a la incautación de los birrodados en casos de falta de licencia de propiedad, ausencia de chapa matrícula, carencia de seguro obligatorio o cuando el vehículo se encuentra en situación antirreglamentaria, como falta de luces, señalización o frenos.

Una vez incautada, la moto es trasladada a la seccional policial correspondiente a la jurisdicción. Si no es retirada dentro de las 72 horas, se dispone su traslado a un depósito previamente establecido por las Jefaturas de Policía, la Policía Caminera y la Guardia Republicana.

Para el retiro del vehículo, el propietario o persona autorizada deberá presentar la documentación que acredite la propiedad y el pago de las contravenciones aplicadas