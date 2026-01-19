En el marco del denominado Operativo Ñandubay, entre el 13 y el 18 de enero, la Policía de Montevideo controló 710 vehículos, de los cuales 211 fueron incautados, aplicó 725 multas, identificó a 710 personas y detuvo a cinco, como resultado de los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.
Prevención y disuasión del delito
Operativo Ñandubay: en 5 días, Policía controló 710 vehículos en Montevideo, incautó 211 y puso 725 multas
La Jefatura de Policía de Montevideo informó los resultados de los operativos de control y fiscalización vehicular desplegados desde el 13 de enero, con énfasis en las motos y orientada a la prevención y disuasión del delito.