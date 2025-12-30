Anuncian operativo nacional de control de motos desde 2026

Según explicó, los controles incluirán la documentación del vehículo, la licencia de conducir, el uso de casco y chaleco reflectivo, el seguro obligatorio y las condiciones de circulación. En ese marco, recordó que el Ministerio del Interior ha reiterado el llamado a regularizar documentación y vehículos, advirtiendo que los controles se intensificarían.

El subdirector sostuvo que el uso incorrecto de motocicletas implica riesgos tanto en seguridad vial como en seguridad ciudadana, y señaló que en 2024 casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto y que en alrededor del 25% de los homicidios con evidencia recabada se constató el uso de este medio de transporte.

Clavijo explicó que el operativo se apoya en convenios firmados con cooperativas sociales, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, para la deschatarrización de motos, y afirmó que “necesitamos destruir las motos cuando no son retiradas o no se paga la multa”. Agregó que ya existen acuerdos firmados y que otros se concretarán en los primeros días del año.

Asimismo, señaló que los controles se mantendrán hasta que los indicadores reflejen una disminución de la siniestralidad vial y de los delitos asociados al uso de motocicletas.

Siniestros de tránsito

Por su parte, Metediera indicó que estas acciones se enmarcan en un trabajo iniciado al comienzo de su gestión y sostuvo que los datos preliminares de 2025 muestran cifras superiores en siniestros de tránsito, con 30 fallecidos más que en el mismo período del año anterior.

El presidente de UNASEV remarcó la importancia de la fiscalización y de contar con herramientas administrativas y jurídicas, y expresó que “se necesita presencia en la calle y que la gente sienta que hay un control real”, aclarando que los operativos serán focalizados. También destacó la incorporación de 100 nuevos funcionarios a la Dirección Nacional de Policía Caminera y señaló la necesidad de fortalecer la educación vial como política de largo plazo.