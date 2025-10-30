El presidente Yamandú Orsi promulgó este jueves la ley de eutanasia, que reconoce el derecho de toda persona mayor de edad y mentalmente capaz, con una enfermedad incurable o un deterioro irreversible de su calidad de vida, a solicitar una muerte asistida.
Paso final
Orsi promulgó la ley de eutanasia y comienza el plazo para su reglamentación
La norma, denominada “Muerte digna”, fue aprobada el 15 de octubre tras un extenso debate parlamentario que dividió posturas dentro y fuera del sistema político. El Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla.