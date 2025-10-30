Orsi promulgó la ley de eutanasia y comienza el plazo para su reglamentación

El presidente Orsi había manifestado su disposición a promulgar la ley una vez aprobada por el Parlamento, destacando la importancia de “respetar la voluntad del paciente y garantizar un marco ético y médico sólido”. En paralelo, referentes opositores y organizaciones civiles defensoras del derecho a decidir calificaron la promulgación como un avance en materia de libertades individuales.

Con esta decisión, Uruguay se suma a países como Países Bajos, Bélgica, España y Colombia, donde la eutanasia es legal bajo determinadas condiciones.

El Poder Ejecutivo tiene ahora 180 días para definir los protocolos médicos, los mecanismos de control y los criterios de acceso que harán posible la aplicación efectiva de la ley.