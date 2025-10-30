Hacete socio para acceder a este contenido

Paso final

Orsi promulgó la ley de eutanasia y comienza el plazo para su reglamentación

La norma, denominada “Muerte digna”, fue aprobada el 15 de octubre tras un extenso debate parlamentario que dividió posturas dentro y fuera del sistema político. El Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla.

Yamandú Orsi

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi promulgó este jueves la ley de eutanasia, que reconoce el derecho de toda persona mayor de edad y mentalmente capaz, con una enfermedad incurable o un deterioro irreversible de su calidad de vida, a solicitar una muerte asistida.

El procedimiento deberá realizarse de forma indolora, respetuosa y bajo garantías médicas, con presencia de testigos y la posibilidad de revocar la decisión.

Extenso proceso de discusión de la ley

La aprobación de la ley, conocida como “Muerte digna”, fue el resultado de años de discusión legislativa y de un intenso debate político y social. En la votación final del Senado, el proyecto contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores del Frente Amplio y de algunos integrantes del Partido Colorado y el Partido Nacional, mientras que otros sectores del oficialismo y grupos religiosos expresaron su rechazo.

El presidente Orsi había manifestado su disposición a promulgar la ley una vez aprobada por el Parlamento, destacando la importancia de “respetar la voluntad del paciente y garantizar un marco ético y médico sólido”. En paralelo, referentes opositores y organizaciones civiles defensoras del derecho a decidir calificaron la promulgación como un avance en materia de libertades individuales.

Con esta decisión, Uruguay se suma a países como Países Bajos, Bélgica, España y Colombia, donde la eutanasia es legal bajo determinadas condiciones.

El Poder Ejecutivo tiene ahora 180 días para definir los protocolos médicos, los mecanismos de control y los criterios de acceso que harán posible la aplicación efectiva de la ley.

