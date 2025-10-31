OSE inicia obras de conexión a la red de agua potable en Nuevo Comienzo y San Miguel

“Hablamos de esperanza, de dignidad y de justicia social, porque el agua es todo eso. No venimos a prometer algo incierto: el lunes comienzan las obras que mejorarán la vida de 5.000 personas”, afirmó Ferreri durante el acto, que contó también con la participación de las ministras de Vivienda, Tamara Paseyro, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg; el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña; y la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky.

Agua, obras y desarrollo

Mientras se ejecuten los trabajos, OSE garantizará el suministro mediante tanques de 2.000 litros instalados en ambos barrios. En San Miguel se ubicarán tres tanques que serán llenados diariamente por camiones cisterna, mientras que en Nuevo Comienzo se colocarán dos tanques conectados a una línea provisoria directa de OSE.

Ferreri destacó además que el inicio de las obras coincide con el 21.º aniversario de la reforma constitucional que declaró al agua como un derecho humano fundamental, hecho que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en consagrarlo. “Las empresas públicas deben ser motores de desarrollo y garantes de servicios de calidad para nuestra gente”, subrayó.

Los trabajos forman parte del programa OSE Integra, una iniciativa de alcance nacional que busca asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. El plan incluye la regularización de conexiones, la construcción de infraestructura y acciones de sensibilización comunitaria orientadas al uso responsable del recurso.