OSE inicia obras de conexión a la red de agua potable en Nuevo Comienzo y San Miguel

El próximo lunes 3 de noviembre comenzarán las obras de conexión a la red de agua potable en los barrios Nuevo Comienzo y San Miguel, ubicados en las cercanías de Santa Catalina, en el Cerro de Montevideo. Ambos núcleos poblacionales reúnen a más de 5.000 personas que, por primera vez, accederán a un servicio de agua potable regulado y permanente.
Para garantizar un acceso seguro y constante, la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) destinará una inversión superior al millón de dólares, según informó su presidente Pablo Ferreri durante la presentación del proyecto, realizada en la tarde de este viernes 31, junto al presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Las obras, que se extenderán hasta mayo de 2026, contemplan la instalación de más de 20.000 metros de tuberías y cerca de 1.000 conexiones domiciliarias. Cada familia contará con medidores individuales y un control permanente de calidad y presión del agua. Además, accederán a una tarifa bonificada de 185 pesos mensuales por consumos de hasta 15.000 litros, y recibirán facturas nominadas que funcionarán como comprobante de domicilio.
“Hablamos de esperanza, de dignidad y de justicia social, porque el agua es todo eso. No venimos a prometer algo incierto: el lunes comienzan las obras que mejorarán la vida de 5.000 personas”, afirmó Ferreri durante el acto, que contó también con la participación de las ministras de Vivienda, Tamara Paseyro, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg; el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña; y la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky.
Agua, obras y desarrollo
Mientras se ejecuten los trabajos, OSE garantizará el suministro mediante tanques de 2.000 litros instalados en ambos barrios. En San Miguel se ubicarán tres tanques que serán llenados diariamente por camiones cisterna, mientras que en Nuevo Comienzo se colocarán dos tanques conectados a una línea provisoria directa de OSE.
Ferreri destacó además que el inicio de las obras coincide con el 21.º aniversario de la reforma constitucional que declaró al agua como un derecho humano fundamental, hecho que convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en consagrarlo. “Las empresas públicas deben ser motores de desarrollo y garantes de servicios de calidad para nuestra gente”, subrayó.
Los trabajos forman parte del programa OSE Integra, una iniciativa de alcance nacional que busca asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. El plan incluye la regularización de conexiones, la construcción de infraestructura y acciones de sensibilización comunitaria orientadas al uso responsable del recurso.