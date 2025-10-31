Comienza la penúltima fecha del Clausura que podría definir campeones y descenso

Con el partido entre Wanderers y Boston River en el Prado, comienza este viernes 31 de octubre la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025, certamen que puede ser ganado por Peñarol este fin de semana, cuando el equipo de Diego Aguirre reciba el domingo a Defensor Sporting.
El sábado, Nacional que estrena como entrenador a Jadson Viera, podrá ganar la Tabla Anual si le gana a Cerro en el Estadio Centenario.
Detalles de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025
Viernes 31 de octubre
Wanderers vs. Boston River. Hora 20:00. Parque Viera.
Sábado 1° de noviembre
Progreso vs. Montevideo City Torque. Hora 10:00. Parque Paladino.
Liverpool vs. Juventud. Hora 16:30. Estadio Belvedere.
Cerro vs. Nacional. Hora 19:00. Estadio Centenario.
Domingo 2 de noviembre
River Plate vs. Miramar Misiones. Hora 10:00. Parque Saroldi.
Racing vs. Danubio. Hora 16:30. Parque Roberto.
Peñarol vs. Defensor Sporting. Hora 19:00. Campeón del Siglo.
Lunes 3 de noviembre
Plaza Colonia vs. Cerro Largo. Hora 19:00. Parque Prandi.