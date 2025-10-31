Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Peñarol | fecha

Campeonato Uruguayo

Comienza la penúltima fecha del Clausura que podría definir campeones y descenso

Peñarol recibe a Defensor Sporting para intentar sellar el Torneo Clausura y Nacional va por la Tabla Anual contra Cerro en el Estadio Centenario.

Peñarol puede ganar el Torneo Clausura contra Defensor.

Por Redacción Caras y Caretas

Con el partido entre Wanderers y Boston River en el Prado, comienza este viernes 31 de octubre la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025, certamen que puede ser ganado por Peñarol este fin de semana, cuando el equipo de Diego Aguirre reciba el domingo a Defensor Sporting.

El sábado, Nacional que estrena como entrenador a Jadson Viera, podrá ganar la Tabla Anual si le gana a Cerro en el Estadio Centenario.

Detalles de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Viernes 31 de octubre

Wanderers vs. Boston River. Hora 20:00. Parque Viera.

Sábado 1° de noviembre

Progreso vs. Montevideo City Torque. Hora 10:00. Parque Paladino.

Liverpool vs. Juventud. Hora 16:30. Estadio Belvedere.

Cerro vs. Nacional. Hora 19:00. Estadio Centenario.

Domingo 2 de noviembre

River Plate vs. Miramar Misiones. Hora 10:00. Parque Saroldi.

Racing vs. Danubio. Hora 16:30. Parque Roberto.

Peñarol vs. Defensor Sporting. Hora 19:00. Campeón del Siglo.

Lunes 3 de noviembre

Plaza Colonia vs. Cerro Largo. Hora 19:00. Parque Prandi.

