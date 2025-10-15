OSE lanza un llamado para 230 peones pide primaria completa y ofrece sueldos de más de $46.000

Requisitos accesibles

Los requisitos son simples. Los aspirantes deben ser ciudadanos uruguayos (o tener al menos tres años de ciudadanía legal), tener entre 18 y 55 años, presentar constancia de Primaria completa y domicilio acreditado en la localidad donde se inscriben.

Como en otros llamados recientes, OSE aplicará los cupos de inclusión para personas trans y afrodescendientes, en cumplimiento de las leyes de equidad vigentes.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web de OSE, entre el 13 y el 27 de octubre, con días asignados según el número verificador de la cédula. El sorteo final será aleatorio y digital, y los seleccionados serán convocados para firmar contrato.

El sueldo

Los contratos, de carácter zafral, contemplan un sueldo mensual de $46.515,55, correspondiente a la Categoría 4 del escalafón general vigente desde enero de 2025.

No es un salario alto, pero sí competitivo frente a otros empleos precarios de temporada o jornales rurales. Además, ofrece aportes, seguro de salud y condiciones laborales bajo convenio público.

Zafra estatal del agua: El llamado también responde a una necesidad interna. Entre reparaciones, mantenimiento de redes y obras menores, la empresa requiere reforzar cuadrillas en un período clave: el verano, cuando aumenta el consumo y las roturas.

Cronograma

La inscripción se mantendrá abierta hasta el 27 de octubre en la web de OSE. Luego, el sistema informático realizará un sorteo que definirá quiénes serán convocados para la firma de contrato.

Los seleccionados comenzarán a trabajar el 2 de diciembre de 2025 y finalizarán el 1° de abril de 2026.