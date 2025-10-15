Hacete socio para acceder a este contenido

Llamado laboral

OSE lanza un llamado para 230 peones pide primaria completa y ofrece sueldos de más de $46.000

Un contrato zafral, más de 200 vacantes y un sueldo estable: el nuevo llamado de OSE despierta interés en todo el país.

Llamado laboral: Hasta el 27 de octubre, la empresa estatal OSE, busca reforzar sus cuadrillas con 230 nuevos peones. El único título que exige es haber terminado Primaria. La convocatoria, vigente hasta el 27 de octubre, apunta a cubrir 230 puestos zafrales en todo el país, entre el 2 de diciembre de 2025 y el 1° de abril de 2026.

En tiempos donde la palabra “empleo” suena cada vez más precaria, OSE volvió a abrir su portal de llamados y en pocas horas la noticia corrió por redes, radios y grupos de WhatsApp: buscan peones, pagan más de $46.000 por mes y sólo piden Primaria completa.

El llamado de OSE tiene alcance nacional. La Región Sureste ofrecerá 48 vacantes (Rocha, Castillos, Treinta y Tres); el Noreste, 42 (Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó); el Litoral Sur, 41 (Mercedes, Colonia, San José); el Litoral Norte, 28 (Río Negro, Artigas, Paysandú) y la Región Centro, 65 (Canelones, Durazno, Florida).

Requisitos accesibles

Los requisitos son simples. Los aspirantes deben ser ciudadanos uruguayos (o tener al menos tres años de ciudadanía legal), tener entre 18 y 55 años, presentar constancia de Primaria completa y domicilio acreditado en la localidad donde se inscriben.

Como en otros llamados recientes, OSE aplicará los cupos de inclusión para personas trans y afrodescendientes, en cumplimiento de las leyes de equidad vigentes.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web de OSE, entre el 13 y el 27 de octubre, con días asignados según el número verificador de la cédula. El sorteo final será aleatorio y digital, y los seleccionados serán convocados para firmar contrato.

El sueldo

Los contratos, de carácter zafral, contemplan un sueldo mensual de $46.515,55, correspondiente a la Categoría 4 del escalafón general vigente desde enero de 2025.

No es un salario alto, pero sí competitivo frente a otros empleos precarios de temporada o jornales rurales. Además, ofrece aportes, seguro de salud y condiciones laborales bajo convenio público.

Zafra estatal del agua: El llamado también responde a una necesidad interna. Entre reparaciones, mantenimiento de redes y obras menores, la empresa requiere reforzar cuadrillas en un período clave: el verano, cuando aumenta el consumo y las roturas.

Cronograma

La inscripción se mantendrá abierta hasta el 27 de octubre en la web de OSE. Luego, el sistema informático realizará un sorteo que definirá quiénes serán convocados para la firma de contrato.

Los seleccionados comenzarán a trabajar el 2 de diciembre de 2025 y finalizarán el 1° de abril de 2026.

