Pablo Mollo Graña: un maestro uruguayo finalista del "Nobel" de la Educación

Reconocimiento internacional

El reconocimiento internacional pone el foco en un proyecto que combina educación y deporte, tomando al fútbol como herramienta pedagógica y de integración comunitaria. La propuesta se apoya en el concepto de “Fondos de Identidad”, que busca valorar los saberes, intereses y prácticas culturales propias de la comunidad. “El proyecto parte de enaltecer y cuidar el conocimiento de lo que la comunidad vibra y conoce, que en este caso es el fútbol. A través del fútbol se busca trabajar los diferentes derechos de niños, niñas y adolescentes y de las familias”, detalló el docente.

A lo largo del año, en Los Alfareros se desarrollan talleres y actividades que abordan de forma integral los derechos de la infancia, combinando aprendizaje, recreación y contención social. El proyecto que llevó a Mollo a ser finalista apunta justamente a ese abordaje integral de la protección de derechos, articulando educación, deporte y trabajo con las familias.

Global Teacher Prize

La nominación fue recibida con sorpresa y emoción tanto por el docente como por la comunidad que integra el club. “Apliqué sin ninguna expectativa porque sentía que era un proyecto que transformaba, transformó mucho la vida de estas infancias y de estas familias. Quedar entre los 50 mejores fue algo que no esperaba”, reconoció Mollo.

El Global Teacher Prize premia a educadores que generan un impacto significativo en sus comunidades y promueven prácticas innovadoras. El ganador del certamen recibirá un premio de un millón de dólares, una distinción que busca visibilizar el rol central de la educación como motor de transformación social.

Para Pablo Mollo Graña, la nominación trasciende lo personal y se convierte en un reconocimiento colectivo. “Es un recordatorio del poder transformador de la educación”, sostuvo, convencido de que el verdadero logro está en el impacto cotidiano sobre la vida de los niños, niñas y familias con las que trabaja.