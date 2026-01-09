Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Pablo Mollo Graña | Reconocimiento | Global Teacher Prize

Entre los 50 mejores del mundo

Pablo Mollo Graña: un maestro uruguayo finalista del "Nobel" de la Educación

Pablo Mollo Graña, maestro de Solymar, competirá por un premio internacional que se considera el "Nobel" de la Educación.

Pablo Mollo Graña, maestro de Solymar.

 Inau
Por Redacción de Caras y Caretas

Un maestro de Educación Primaria de Solymar fue seleccionado entre los 50 finalistas de uno de los premios educativos más prestigiosos del mundo, considerado el equivalente al Premio Nobel de la Educación. Se trata de Pablo Mollo Graña, quien en febrero viajará a Dubái para participar de la instancia final del Gems Education Global Teacher Prize 2026, organizado por la Fundación Varkey en colaboración con la Unesco.

Mollo compitió con más de 5.000 docentes de distintos países y logró posicionarse entre los mejores gracias a un proyecto educativo y social que desarrolla en el club de niños Los Alfareros, una institución que funciona en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Allí trabaja junto a un equipo multidisciplinario joven que acompaña durante todo el año a más de 70 niños y niñas de la zona, que concurren en régimen de contraturno.

El club tiene como eje central la protección, restitución y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un fuerte componente de acompañamiento intrafamiliar. “Acá se busca la protección, la restitución y el abordaje de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con un acompañamiento intrafamiliar y de las infancias”, explicó Mollo en diálogo con Subrayado.

Reconocimiento internacional

El reconocimiento internacional pone el foco en un proyecto que combina educación y deporte, tomando al fútbol como herramienta pedagógica y de integración comunitaria. La propuesta se apoya en el concepto de “Fondos de Identidad”, que busca valorar los saberes, intereses y prácticas culturales propias de la comunidad. “El proyecto parte de enaltecer y cuidar el conocimiento de lo que la comunidad vibra y conoce, que en este caso es el fútbol. A través del fútbol se busca trabajar los diferentes derechos de niños, niñas y adolescentes y de las familias”, detalló el docente.

A lo largo del año, en Los Alfareros se desarrollan talleres y actividades que abordan de forma integral los derechos de la infancia, combinando aprendizaje, recreación y contención social. El proyecto que llevó a Mollo a ser finalista apunta justamente a ese abordaje integral de la protección de derechos, articulando educación, deporte y trabajo con las familias.

Global Teacher Prize

La nominación fue recibida con sorpresa y emoción tanto por el docente como por la comunidad que integra el club. “Apliqué sin ninguna expectativa porque sentía que era un proyecto que transformaba, transformó mucho la vida de estas infancias y de estas familias. Quedar entre los 50 mejores fue algo que no esperaba”, reconoció Mollo.

El Global Teacher Prize premia a educadores que generan un impacto significativo en sus comunidades y promueven prácticas innovadoras. El ganador del certamen recibirá un premio de un millón de dólares, una distinción que busca visibilizar el rol central de la educación como motor de transformación social.

Para Pablo Mollo Graña, la nominación trasciende lo personal y se convierte en un reconocimiento colectivo. “Es un recordatorio del poder transformador de la educación”, sostuvo, convencido de que el verdadero logro está en el impacto cotidiano sobre la vida de los niños, niñas y familias con las que trabaja.

