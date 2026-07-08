Papa León XIV planifica visita a Uruguay en noviembre: ¿dónde serán las misas?

La visita del papa León XIV a Uruguay, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre, avanza en su etapa de planificación con la definición de los lugares donde el pontífice encabezaría las principales celebraciones religiosas. Aunque el itinerario oficial aún no fue confirmado, la agenda en estudio incluiría misas en Montevideo, Florida y Paysandú, mientras una misión del Vaticano ya recorrió el país para evaluar los posibles escenarios.
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Uno de los puntos centrales que se evalúa sería Paysandú, donde la Iglesia Católica impulsa la realización de una celebración para acercar el encuentro también a fieles del litoral uruguayo y de la vecina Argentina. Con ese objetivo, la delegación vaticana encabezada por el nuncio apostólico, Gianfranco Gallone, visitó recientemente el departamento, inspeccionó la Basílica y mantuvo reuniones con autoridades locales y nacionales, además de recorrer posibles lugares para el evento.
Cronograma previsto para la visita
Según el cronograma que se analiza, el sábado 7 de noviembre el papa celebraría una misa en las inmediaciones del Obelisco de Paysandú, aunque también se estudian alternativas ante la posibilidad de que la zona pueda verse afectada por crecientes del río Uruguay. Entre las opciones figura el Monumento a la Bandera, mientras que el anfiteatro del Río Uruguay fue descartado debido a las obras que allí se desarrollan.
Otra de las alternativas evaluadas fue el estadio Artigas. Sin embargo, las autoridades consideran que el recinto podría resultar insuficiente frente a una eventual llegada masiva de peregrinos, especialmente desde Argentina, por lo que esa posibilidad perdió fuerza durante las inspecciones.
Ese mismo sábado por la noche, la agenda prevé una multitudinaria misa en el Estadio Centenario de Montevideo, mientras que el domingo 8 de noviembre el pontífice se trasladaría a Florida, donde encabezaría una celebración vinculada a las festividades de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.
La misión de avanzada del Vaticano estuvo integrada, además del nuncio apostólico, por un sacerdote, dos laicos y un representante del servicio de prensa vaticano. Durante su estadía también mantuvieron reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores para avanzar en los aspectos organizativos de la eventual visita.
Uruguay recibirá a León XIV
La posibilidad de recibir a León XIV fue celebrada por la Conferencia Episcopal del Uruguay, que ya en mayo manifestó que la llegada del pontífice representaría un motivo de "profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo".
En paralelo, el Gobierno también participa en la coordinación del viaje. En octubre de 2025, el presidente Yamandú Orsi se reunió con León XIV en el Vaticano, oportunidad en la que dialogaron sobre el bicentenario de la independencia, la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres y otros temas de interés común. Tras ese encuentro, el mandatario afirmó que al papa "le gustaría" visitar Uruguay.
Mientras continúan las reuniones entre la Iglesia, la Cancillería y los organismos encargados de la seguridad y la logística, resta definir de forma oficial los lugares, horarios y aforos de cada actividad. Si el cronograma se confirma, será una de las visitas papales más importantes para Uruguay en las últimas décadas y tendrá a Paysandú como uno de los escenarios principales de la gira.
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