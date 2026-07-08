Tres días consecutivos: vandalismo y robos en el Cementerio Central de Paysandú

La Intendencia de Paysandú expresó su preocupación por una serie de robos y actos de vandalismo registrados durante tres noches consecutivas en el Cementerio Central, donde delincuentes no solo sustrajeron piezas de bronce y cobre, sino que además ocasionaron importantes destrozos en panteones, nichos y sepulturas.
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El director general de Servicios de la comuna, Carlos Batista, informó que los responsables ingresan al predio durante la madrugada trepando los muros perimetrales. Una vez en el interior, arrancan jarrones, manijas, crucifijos y otros elementos metálicos para luego comercializarlos.
Sin embargo, el jerarca advirtió que las consecuencias trascienden el valor económico de los objetos robados. Durante las inspecciones realizadas por funcionarios municipales se constató la rotura de puertas de mármol, tapas de nichos y panteones, que fueron violentadas con palancas para desprender las piezas metálicas, dejando daños de consideración en distintas estructuras.
La Intendencia de Paysandú presentó las denuncias correspondientes
Batista remarcó que esta situación genera un fuerte impacto en las familias que visitan el cementerio y encuentran los lugares de descanso de sus seres queridos profanados o seriamente deteriorados.
Ante esta situación, la Intendencia presentó las denuncias correspondientes y trabaja de forma coordinada con la Policía para intentar frenar los ataques. Efectivos de la Seccional Tercera reforzaron las recorridas nocturnas tanto dentro del cementerio como en sus inmediaciones.
No obstante, desde la administración departamental reconocen que la vigilancia representa un desafío debido a las características del lugar. El Cementerio Central ocupa unas siete hectáreas y cuenta con numerosos pasillos, panteones, capillas y sectores de escasa visibilidad, condiciones que son aprovechadas por los delincuentes para actuar durante la noche.
Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras evalúan nuevas medidas para reforzar la seguridad y evitar que se repitan los hechos que, además de ocasionar pérdidas materiales, afectan un espacio de profundo valor simbólico para la comunidad sanducera.
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