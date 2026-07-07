El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una advertencia ante la detección de Fluaziver, un producto veterinario que se vende como garrapaticida pero carece de registro sanitario en Uruguay. Las autoridades alertan sobre problemas de salud derivados de su utilización en ganado.
ALERTA SANITARIA
MGAP alerta sobre garrapaticida ilegal y prohíbe su uso
La comercialización de un garrapaticida que en su composición tiene elementos que resultan peligrosos para la salud de animales y humanos encendió las alarmas.