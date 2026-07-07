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Sociedad MGAP | garrapaticida |

ALERTA SANITARIA

MGAP alerta sobre garrapaticida ilegal y prohíbe su uso

La comercialización de un garrapaticida que en su composición tiene elementos que resultan peligrosos para la salud de animales y humanos encendió las alarmas.

MGAP alerta sobre garrapaticida ilegal y prohíbe su uso

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una advertencia ante la detección de Fluaziver, un producto veterinario que se vende como garrapaticida pero carece de registro sanitario en Uruguay. Las autoridades alertan sobre problemas de salud derivados de su utilización en ganado.

Según las inspecciones oficiales, el etiquetado del producto es irregular y menciona una supuesta autorización en Argentina que nunca fue confirmada por las autoridades de ese país.

Un fraude en toda regla

Desde el MGAP calificaron la situación como un fraude y subrayaron que, al no estar controlado, no se puede asegurar su composición, calidad ni efectividad. Además, su aplicación implica riesgos para la salud animal, las personas y la inocuidad de los alimentos derivados de la ganadería. Las autoridades recomiendan no comprarlo, no usarlo y, en caso de tenerlo, dar aviso a la División de Laboratorios Veterinarios. El ministerio mantendrá los operativos de control y aplicará las sanciones correspondientes.

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