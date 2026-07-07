MGAP alerta sobre garrapaticida ilegal y prohíbe su uso

Un fraude en toda regla

Desde el MGAP calificaron la situación como un fraude y subrayaron que, al no estar controlado, no se puede asegurar su composición, calidad ni efectividad. Además, su aplicación implica riesgos para la salud animal, las personas y la inocuidad de los alimentos derivados de la ganadería. Las autoridades recomiendan no comprarlo, no usarlo y, en caso de tenerlo, dar aviso a la División de Laboratorios Veterinarios. El ministerio mantendrá los operativos de control y aplicará las sanciones correspondientes.